ЗС РФ поліпшили можливості та скористалися тактичною несподіванкою біля Авдіївки, — ISW

За словами аналітиків, росіяни показали обмежену адаптацію на тактичному рівні і лише на певних ділянках фронту. Це не скасовує широкомасштабних тактичних невдач ЗС РФ.

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Російські війська покращили свої тактичні можливості. Вони скористалися тактичною несподіванкою протягом останніх тижнів біля Авдіївки. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 8 березня йдеться, що окремі підрозділи ЗС РФ могли засвоїти тактичну адаптацію під час проведення наступальних операцій.

Як розповів український військовий оглядач Костянтин Мошавець, у ЗС РФ вийшло тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій із північної частини коксохімічного заводу в райони біля північно-східної частини Авдіївки.

Експерт зазначив, що росіяни перегрупувалися і тактично змістилися, не даючи українським військовим це зрозуміти. Вони змогли скористатися тактичною несподіванкою.

Як заявили в ISW, здатність окупантів досягти елементів тактичної несподіванки в такому середовищі заслуговує на увагу. Щоправда, як зазначили аналітики, успіхи росіян біля Авдіївки необов'язково говорять про розширення їхніх можливостей.

На думку експертів ISW, росіяни показали обмежену адаптацію на тактичному рівні і лише на певних ділянках фронту. Це не скасовує широкомасштабних тактичних невдач ЗС РФ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що танки Abrams зупинили просування РФ у Бердичах під Авдіївкою. За словами журналістів, 47-а бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами дали відсіч і навіть контратакували на деяких ділянках. Перспектива того, що російські війська прорвуть оборонні лінії ЗСУ, проникнуть у незахищений тил і вийдуть до великих міст, уже не проглядається.