ВС РФ продвинулись возле Авдеевки и атаковали несколько сел: как изменилась ситуация на фронте

Украинские военные могли контратаковать возле села Бердычи Донецкой области и заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций возле Тоненького, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области на фоне длительных позиционных боев. Об этом сообщили в ежедневном отчете Института изучения войны за 8 марта.

"Российские силы недавно продвинулись на северо-запад и запад от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 8 марта, россияне продвинулись к ветрозащитным полосам к востоку от села Бердычи. Кроме этого, военные РФ имели успехи в Тоненьком, согласно геолокационным кадрам.

По информации российских военкоров, ВСУ сохраняют позиции на западных окраинах сел Бердычи и Орловки. Также они утверждают, что ВС РФ якобы наступали на южных окраинах Орловки, вместо того, чтобы пытаться продвинуться непосредственно в населенный пункт с востока. Кроме этого, другие российские блогеры отметили, что украинские военные контратаковали вблизи села Бердычи и заставили ВС РФ отступить с неопределенных позиций у Тоненького.

Аналитики ISW добавили, что позиционные бои продолжались в районе Степового, Семеновки, Орловки, Первомайского и Невельского.

Авдеевское направление

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении ВСУ отбили 15 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Напомним, аналитики ISW в отчете за 8 марта рассказали, что россияне улучшить свои тактические возможности в районе Авдеевки Донецкой области. В частности, враг смог тактически перегруппироваться и сместить фокус наступательных операций.

8 марта в Forbes сообщили, что Авдеевская битва завершается. По словам аналитиков, россияне понесли потери по меньшей мере 16 тысячами убитыми и почти 800 единицами бронетехники.