Ликвидировали всех: двое военных ВСУ остановили штурм россиян в районе Авдеевки (карта)

Российские захватчики не смогли преодолеть последние десятки метров до позиции, которую обороняли двое украинцев.

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Двое украинских бойцов остановили штурм оккупантов и затем ликвидировали россиян на Авдеевском направлении. Об этом сообщила в Telegram аэроразведка 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Разведывательный беспилотник батальона зафиксировал отражение наступления вражеских подразделений. Российские захватчики не смогли преодолеть последние десятки метров до позиции, которую обороняли двое украинцев.

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ВС РФ улучшили возможности и воспользовались тактической неожиданностью у Авдеевки, — ISW

Украинцы забросали российских оккупантов гранатами. Один из украинских военных впоследствии вышел в полный рост из окопа и ликвидировал всех россиян.

"Когда кому-то будет казаться, что вам трудно и вы устали, просто вспомните это видео", — говорится в заметке.

Район Авдеевки Фото: Deep State

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 9 марта, нашими защитниками отражено 15 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское и Первомайское.

На Лиманском направлении украинские бойцы также отбили 5 атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области.

Силы обороны в районе Бахмута отбили 9 атак российских войск в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка.

Напомним, 9 марта войска РФ продвинулись возле Авдеевки и атаковали несколько сел. Украинские военные могли контратаковать возле села Бердичи Донецкой области и заставили российских оккупантов отступить с неопределенных позиций возле Тоненького, рассказали аналитики Института изучения войны.