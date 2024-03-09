Ліквідували всіх: двоє військових ЗСУ зупинили штурм росіян в районі Авдіївки (карта)

Російські загарбники не змогли здолати останні десятки метрів до позиції, яку обороняли двоє українців.

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Двоє українських бійців зупинили штурм окупантів та потім ліквідували росіян на Авдіївському напрямку. Про це повідомила у Telegram аеророзвідка 25-ої окремої повітрянодесантної бригади.

Розвідувальний безпілотник батальйону зафіксував відбиття наступу ворожих підрозділів. Російські загарбники не змогли здолати останні десятки метрів до позиції, яку обороняли двоє українців.

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ЗС РФ поліпшили можливості та скористалися тактичною несподіванкою біля Авдіївки, — ISW

Українці закидали російських окупантів гранатами. Один з українських військових згодом вийшов на повний зріст з окопу і ліквідував усіх росіян.

"Коли комусь буде здаватись, що вам важко і ви втомились, просто згадайте це відео", – йдеться у дописі.

Район Авдіївки Фото: Deep State

Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України від 9 березня, нашими захисниками відбито 15 атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське та Первомайське.

На Лиманському напрямку українські бійці також відбили 5 атак противника. Це відбулося в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

Сили оборони в районі Бахмута відбили 9 атак російських військ в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

Нагадаємо, 9 березня війська РФ просунулися біля Авдіївки та атакували декілька сіл. Українські військові могли контратакувати біля села Бердичі Донецької області та змусили російських окупантів відступити з невизначених позицій біля Тоненького, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.