Захоплення Часового Яру значущіше, ніж Авдіївки: як погіршилася б ситуація на всьому фронті

Для операції з початку оточення Часового Яру окупантам потрібно досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від міста, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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У найближчі місяці Збройні сили Російської Федерації навряд зможуть оточити або захопити Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 24 березня.

Аналітики зауважили, що окупанти розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку, однією з ціллю яких є захоплення Часового Яру. Проте за чотири місяці ворог зміг досягти лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.

У ISW зазначили, що тактичні успіхи ЗС РФ на схід від Часового Яру не створюють умови для оточення населеного пункту.

"Російським військам, ймовірно, доведеться досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати оточення населеного пункту", — йдеться у повідомленні.

Як зміниться ситуація на фронті в районі захоплення Часового Яру

У разі захоплення Часового Яру противник міг би отримати незначні оперативні переваги. Зокрема, це могло б убезпечити південно-західний фланг російської лінії фронту в районі Бахмут — Соледар, який довгий час був широким виступом.

Аналітики розповіли, що окупація Часового Яру та просування на північ і південь від міста могло б відштовхнути ЗСУ подалі від російських наземних ліній звʼязку в районі Бахмута. Також це могло б відкинути українців з зони дії трубної артилерії на ділянці шосе Е40 біля Бахмута, тому ЗСУ, ймовірно, довелося б розгорнути трубну артилерію на безпосередній лінії фронту, аби перекрити логістику окупантів вздовж більшої частини автодороги Соледар — Бахмут — Горлівка.

Також Часів Яр відкрив би окупантам шляхи просування до Костянтинівки Донецької області. Зокрема, це був би безпосередній шлях до цієї міської агломерації.

Аналітики додали, що захоплення Часового Яру було б значущим з оперативної точки зору, ніж окупація Авдіївки.

Часів Яр

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ від 25 березня на Бахмутському напрямку українські військові відбили вісім російських атак у районі Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Нагадаємо, 12 березня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що Часів Яр для ворога стане пріоритетним після захоплення Авдіївки Донецької області. Він зауважив, що це місто є важливою висотою у регіоні.

Того ж дня Коваленко зауважив, що для окупації Часового Яру противнику потрібно захопити декілька сіл. За його словами, росіяни зосередили в районі міста 110 тисяч військових, близько 400 танків, 1600 ББМ, 1150 артилерійських засобів і близько 300 РСЗВ.