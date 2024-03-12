Зібрали 110 тисяч бійців: аналітик розповів, коли очікується пік наступу ЗС РФ на Часів Яр

ЗС РФ спершу мають захопити кілька сіл та відрізати основні траси, а також створити буфер безпеки для південного флангу від міста. Для цього вони зосередили біля Часів Яру 110 тисяч солдатів.

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Місто Часів Яр на Донеччині вже найближчим часом стане однією з основних тем для зведень і оглядів, оскільки після окупації Авдіївки, цей напрямок, а також Куп'янськ, стають найбільш пріоритетними для ЗС РФ. Для захоплення Часвого Яру окупантам спершу треба захопити кілька сіл. Про те, як це відбуватиметься написав у своєму телеграм-каналі військовий оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, місто Часів Яр — це не тільки транспортний вузол у районі та вихід на місто Костянтинівка, а й домінуюча висота у регіоні.

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Часів Яр — найближча тактична мета російської армії на Донбасі (карта)

Окупанти зараз зосередили в районі міста 110 тисяч особового складу, близько 400 танків, 1600 ББМ, 1150 артилерійських засобів та близько 300 РСЗВ. Зараз ЗС РФ створюють умови для підготовки більш інтенсивних наступальних дій на Часів Яр.

Для цього російська армія має спершу захопити село Богданівка, щоб вийти на Калинівку і перерізати трасу 0506 та створення тиску на Часів Яр із півночі. Також окупанти мають захопити Іванівське, щоб охопити Часів Яр по трасі 0504 з півдня та виходу на Ступочки.

Також окупаційна армія має захопити Кліщіївку та Андріївку, для створення буфера безпеки для південного флангу.

"У районі Богданівки росіянам не вдається зачепитися за село. Максимум, що їм вдавалося – зайти до його східної частини, звідки їх швидко вибивали. Сама по собі Богданівка дуже непроста для захоплення та просування, за рахунок складного ландшафту низини та ґрунтів. Іванівське – тут набагато складніше. Для командування повітряно-десантних військ РФ важливо показати, що централізація управління дає свої плоди, тому вони всю бригаду готові покласти, але село — взяти. До того ж, на село від Бахмута йде пряма траса 0504 та взагалі те, що за рік, після окупації міста, вони не змогли подолати півтора кілометри для захоплення села це морок та ганьба. Але факт залишається фактом, що близько 30% села контролюються СОУ, в іншому – гойдалка", — зазначив експерт.

Він додав, що окупанти тиснуть на Кліщіївку та Андріївку, але суттєвих успіхів тут не мають.

"Загалом процес каталізації наступу на Часів Яр безпосередньо залежить від захоплення вищезгаданих сіл. Також важливим фактором є і так званий виборчий процес на Росії. Після завершення "виборів" та проведення мобілізації, на другу половину 2024 року очікується пік наступу на Часів Яр. До того, росіяни мають 3-4 місяці для створення всіх необхідних умов для цього наступу", — вважає Олександр Коваленко.

За його словами, менш важливим для ЗС РФ після Часового Яру та Куп'янська залишається лінія 0532 Мар'їнка-Вугледар та Запорізька область з Роботинським виступом.

Нагадаємо, що у розвідці Великої Британії також вважають, що найближчою тактичною ціллю окупаційної армії РФ на Донбасі є населений пункт Часів Яр. Для цього російські війська продовжують активні бойові дії на Бахмутському напрямку.

За інформацією аналітиків ISW, війська РФ на Бахмутському напрямку ближче підійшли до Часового Яру. Зокрема, ЗС РФ просунулися на лінії Богданівка-Калинівка та Іванівське-Ступочки.