Часів Яр — найближча тактична мета російської армії на Донбасі (карта)

Незважаючи на тактичні успіхи ЗС РФ, вважають у британському Міноборони, наразі малоймовірно, що противник здатний здійснити повномасштабний штурм міста.

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Найближчою тактичною ціллю окупаційної армії РФ на Донбасі є населений пункт Часів Яр. Для цього російські війська продовжують активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Про це 7 березня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

"Російські війська продовжують атаки з метою з метою розширення контролю над містом Бахмут на сході України, яке Росія захопила в травні 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що окупаційні війська РФ просунулися вперед і зайняли позиції східної частини населеного пункту Іванівське, що розташований на захід від Бахмута. Також противник атакує позиції Сил оборони в Богданівці.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap

"На цьому напрямку найближчою оперативною метою Росії майже безсумнівно є захоплення Часова Яру, розташованого приблизно за 5 км від лінії фронту", — вважають у британському Міноборони.

Тим часом наголошується, що попри тактичні успіхи ЗС РФ на цьому напрямку, малоймовірно, що російські війська наразі мають сили для повномасштабного штурму міста.

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Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, війська РФ на Бахмутському напрямку ближче підійшли до Часового Яру. Зокрема окупанти просунулися на лінії Богданівка-Калинівка та Іванівське-Ступочки.

Водночас за даними німецького військового оглядача Юліана Рьопке, бійці Сил оборони відтіснили супротивника в селі Тоненьке, що розташоване на захід від Авдіївки. За його словами, російські підрозділи не контролюють населений пункт.