Часов Яр — ближайшая тактическая цель российской армии на Донбассе (карта)

Несмотря на тактические успехи ВС РФ, полагают в британском Минобороны, в настоящее время маловероятно, что противник способен предпринять полномасштабный штурм города.

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Ближайшая тактическая цель оккупационной армии РФ на Донбассе является населенный пункт Часов Яр. Для этого российские войска продолжают активные боевые действия на Бахмутском направлении. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

"Российские войска продолжают атаки с целью с целью расширения контроля над городом Бахмут на востоке Украины, который Россия захватила в мае 2023", — говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что оккупационные войска РФ продвинулись вперед и заняли позиции восточной части населенного пункта Ивановское, который расположен западнее Бахмута. Также противник атакует позиции Сил обороны в Богдановке.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении. Источник: deepstatemap

"На этом направлении ближайшей оперативной целью России почти несомненно является захват Часова Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта", — полагают в британском Минобороны.

Между тем отмечается, что несмотря на тактические успехи ВС РФ на этом направлении маловероятно, что российские войска в настоящее время имеют силы для полномасштабного штурма города.

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Напомним, по информации аналитиков ISW, войска РФ на Бахмутском направлении ближе подошли к Часовому Яру. В частности оккупанты продвинулись на линии Богдановка-Калиновка и Ивановское-Ступочки.

В то же время, по данным немецкого военного обозревателя Юлиана Репке, бойцы Сил обороны оттеснили противника в селе Тоненькое, расположенное западнее Авдеевке. По его словам, российские подразделения не контролируют населенный пункт.