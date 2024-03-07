Угроза для Синьковки и Часового Яра: в каких направлениях продвинулись ВС РФ, — ISW (карты)

Российские войска имеют незначительные продвижения под Купянском, Бахмутом и Авдеевкой. Под Крынками враг усилил использование дронов "Ланцет".

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ВС РФ ведут наступательные действия на Донбассе и несколько продвинулись на Купянском и Бахмутском отрезке фронта. Об этом свидетельствуют видео от бойцов ВСУ, которые ударили по малой штурмовой группе противника при попытке закрепиться на новых позициях. О деталях ситуации на Донбассе рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном утром 7 марта.

Бои на Донбассе — события под Купянском и Бахмутом

Купянское направление. Аналитики изучили видео, размещенные 30 отдельной механизированной бригадой ВСУ, которая держит оборону на Купянском направлении. Кадры показывают, что российские войска заметили на северной окраине села Синьковка — ВС РФ пытаются захватить населенный пункт на пути к Купянску. Точка попадания украинского снаряда — 49.7692100, 37.7006800.

Фокус не публикует запись с места событий в Синьковке по этическим соображениям.

Купянское направление — ситуация возле Синьковки 6 марта Фото: DeepStateMAP

Кроме того, в отчете упоминаются бои под Терновкой. Российский военкор заверил, что ВС РФ имеют здесь определенные успехи, однако каких-то подтверждений этих заявлений в сети не отыскалось, отмечают в ISW.

Купянское направление — общая сиутация 6 марта Фото: ISW

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, РФ сосредоточила на Купянском направлении 100-тысячное войско, из которого непосредственное участие в боевых действиях принимают 40 тыс. человек. Наступательные действия враг осуществляет с помощью БМП МТ-ЛБ, но не использует танков.

Бахмутское направление. О ситуации на данном отрезке фронта рассказал военный обозреватель Константин Машовец, пояснили аналитики. По его словам, россияне все ближе к Часовому Яру — постепенно продвигаются к нему с двух направлений. В частности, ВС РФ имеют "незначительное продвижение" на северо-востоке — на линии Богдановка-Калиновка и на восток — на линии Ивановское-Ступочки. На карте экспертов DeepState изменения линии боев не обозначены, хотя российские военные уверяют, будто захватили лесопосадку под Богдановкой.

Бахмутское направление — ситуация возле Часового Яра, 6 марта Фото: DeepStateMAP

Линия фронта на востоке — Авдеевка и Новопавловка

В аналитическом отчете ISW назвали населенные пункты под Авдеевкой, к которым продвинулись подразделения ВС РФ. В частности, речь идет о Тоненьком (захватили от трети до двух третей населенного пункта), Орловке (половина или большая часть), Бердычи (восточная половина). При этом военные признают, что ВСУ постепенно закрепляются на новых позициях и россиянам все сложнее вести боевые действия.

На Новопавловском направлении особых изменений нет: продолжаются позиционные бои под Красногоровкой, Георгиевкой, Победой, Новомихайловкой, — пояснили аналитики.

Авдеевское и Новопавловское направления по состоянию на 6 марта Фото: ISW

Южное направление — Работино-Вербово и Крынки

На Запорожском отрезке фронта враг продолжает давить на Работино и имеет определенные успехи восточнее населенного пункта, заявили аналитики, основываясь на заявлениях военкоров. Кроме того, пропагандисты жалуются на нехватку беспилотников, средств РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Запорожский отрезок — Работино 6 марта Фото: ISW

Ситуация под Крынками на Херсонщине не изменилась, — указано в отчете. Впрочем, в заявлениях россиян говорится об усилении активности в данном направлении. В частности, начали более массированно использовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", чтобы достать позиции ВСУ.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 6 марта назвали количество штурмов, которые отбили украинские войска: под Купянском — три, под Лиманом — семь, под Бахмутом — 11, под Авдеевкой — 20, на Новопавловском направлении — 18, под Работиным — четыре.

Напоминаем, 4 марта немецкое издание Bild отметило, что Силы обороны едва удерживают оборону на линии боев под Авдеевкой. Между тем продолжилось обезвреживание российского флота: в Украине подсчитали потери ЧФ РФ.