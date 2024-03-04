Силы обороны Украины едва держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки, — BILD (карта)

Украинцы, как отмечает аналитик Юлиан Репке, не хотят в какой-то момент отойти без боя, но пытаются отважно держать фронт.

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Вооруженные силы Украины с трудом держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. Об этом сообщил аналитик Юлиан Репке, эксперт BILD по анализу открытых данных.

Украинские войска, как он сообщал ранее, выстроили оборону по линии Бердичи — Семеновка — Орловка — Тоненькое. Там расположены небольшие реки и пруды, которые удобно оборонять.

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Под контроль войск РФ, как он сообщил, частично перешли Бердичи, южная часть Орловки и часть Тоненького. По его мнению, эта ситуация свидетельствует о трудностях, которые приходится преодолевать ВСУ.

"Это означает, что эта линия обороны, которую украинцы, по их словам, сначала провели через три села и естественные преграды в виде прудов, удерживается лишь частично", — говорится в его сообщении.

Фото: Bild

Эксперт добавил, что украинские данные свидетельствуют о том, что во всех трех селах продолжаются бои. Это означает, по его словам, что украинцы не хотят в какой-то момент отойти оттуда без боя, как это было в Степном, Ласточкино, Северном и той же Авдеевке. ВСУ пытаются отважно держать фронт, любой ценой остановить россиян и не дать им захватить эти села.

Ситуация в районе Авдеевки от Генштаба ВСУ

На Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Украинские воины отбили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское, Невельское, Орловка и Тоненькое Донецкой области.

Напомним, несколько недель назад украинским защитникам пришлось покинуть Авдеевку в Донецкой области, однако в целом на направлении ситуация не такая сложная, как это пытаются подать россияне, как заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец 4 марта. По его словам, противник продолжает давить на украинские позиции на Донбассе, однако получает отпор. Динамика не такая сложная, как это описывает российская пропаганда.