Сили оборони України ледве тримають оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки, — BILD (карта)

Українці, як зазначає аналітик Юліан Рьопке, не хочуть у якийсь момент відійти без бою, але намагаються відважно тримати фронт.

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Збройні сили України насилу тримають оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки. Про це повідомив аналітик Юліан Рьопке, експерт BILD з аналізу відкритих даних.

Українські війська, як він повідомляв раніше, вибудували оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке. Там розташовані невеликі річки та ставки, які зручно обороняти.

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Під контроль військ РФ, як він повідомив, частково перейшли Бердичі, південна частина Орлівки і частина Тоненького. На його думку, ця ситуація свідчить щодо труднощів, які доводиться долати ЗСУ.

"Це означає, що ця лінія оборони, яку українці, за їхніми словами, спочатку провели через три села і природні перепони у вигляді ставків, утримується лише частково", – йдеться у його повідомленні.

Фото: Bild

Експерт додав, що українські дані свідчать про те, що у всіх трьох селах тривають бої. Це означає, з його слів, що українці не хочуть у якийсь момент відійти звідти без бою, як це було в Степовому, Ласточкиному, Сєверному та тій самій Авдіївці, але намагаються відважно тримати фронт, за всяку ціну зупинити росіян і не дати їм захопити ці села.

Ситуація в районі Авдіївки від Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське, Невельське, Орлівка та Тоненьке Донецької області.

Нагадаємо, кілька тижнів тому українським захисникам довелося покинути Авдіївку на Донеччині, однак загалом на напрямку ситуація не така складна, як це намагаються подати росіяни, як заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець 4 березня. З його слів, противник продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі, проте отримує відсіч. Динаміка не така складна, як це описує російська пропаганда.