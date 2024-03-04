"Вдається стримувати": лінія оборони ЗСУ біля Авдіївки практично не змінилася, — Згурець

За словами директора Defense Express Сергія Згурця, противник продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі, проте отримує відсіч. Динаміка не така складна, як це описує російська пропаганда.

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Кілька тижнів тому українським захисникам довелося покинути Авдіївку на Донеччині, однак загалом на напрямку ситуація на така складна, як це намагаються подати росіяни. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо.TV" 4 березня.

За його словами, на Авдіївському напрямку українські війська утримують поточну лінію оборони, яка зараз пролягає основними населеними пунктами. Йдеться про Бердичі, Семенівку, Орлівку, Тоненьке та Первомайське.

"Якщо ми зважимо на зведення Генштабу ЗСУ, то ворог і далі намагається тиснути по всіх ділянках фронту, використовуючи свою перевагу у живій силі та авіації. Найбільш гарячі ділянки — на захід від Авдіївки та Новопавлівський напрямок, де противник після захоплення Мар'їнки намагається розширити свою присутність. Якщо ми подивимося на карту, то лінія оборони Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке – Первомайське не зазнає суттєвих змін після відходу наших військ з Авдіївки", — заявив Сергій Згурець.

Окремо було зазначено, що противник намагається заходити в населений пункт Бердичі, звідки був вибитий. Що стосується Орлівки, то ЗС РФ там закріпилися в східній частині. Українські захисники роблять усе для того, щоб повернути позиції під свій контроль.

Крім того, у всіх перерахованих вище населених пунктах, де і проходить зараз лінія оборони, є певні умови, які пов'язані з рельєфом і водними перешкодами. ЗСУ це максимально використовують на свою користь і утримують оборону.

"Але перевага противника зараз зберігається в особовому складі, артилерії, авіації, також він змінив тактику використання штурмових груп, чисельність ворога у групах стала більшою. Йде конвеєр постачання ворожої сили на лінію зіткнення. Наша ставка часом робиться на артилерію, яка є обмеженою, та на FPV- дрони. Бачимо, що загарбника нам вдається стримувати", — продовжив Сергій Згурець.

Виходячи з усіх заяв, експерт зробив висновок, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною, проте динаміка не така, якою її малює російська пропаганда.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що газета NYT дізналася про проблеми в обороні ЗСУ за Авдіївкою. Американські журналісти з'ясували, що українське командування не зміцнило оборонні лінії заздалегідь і якісно. Необхідні ресурси для будівництва траншей і танкових пасток могли піти на забезпечення наступу. Наслідки таких кроків загрожують постійним просуванням військ РФ на сході, застерігають автори матеріалу.