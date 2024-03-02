"Рідкі та примітивні окопи": NYT дізналася про проблеми в обороні ЗСУ за Авдіївкою (карта)

Американські журналісти з'ясували, що українське командування не зміцнило оборонні лінії заздалегідь і якісно. Необхідні ресурси для будівництва траншей і танкових пасток могли піти на забезпечення наступу. Наслідки таких кроків загрожують постійним просуванням військ РФ на сході, застерігають автори матеріалу.

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Скорочення військової допомоги Заходу і брак боєприпасів впливають на просування російських військ за Авдіївкою. Не менш важлива причина полягає в слабкій підготовці ліній оборони на захід від міста, пише газета The New York Times після аналізу супутникових знімків Planet Labs.

Це дозволяє російським окупантам просуватися далі. Лінія оборони ЗСУ на захід від Авдіївки складалася з доволі рідких і примітивних окопів, у яких не було багатьох додаткових укріплень для уповільнення ходу танків ЗС РФ, захисту основних доріг і важливих позицій.

Здебільшого це були елементарні земляні укріплення, часто зі з'єднувальною траншеєю, якою піхота добирається до найближчих до противника вогневих позицій, але не більше.

Відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже на військові частини

Американських чиновників турбує, що Київ не зміцнив оборонні лінії заздалегідь і якісно. Тепер можливі наслідки, оскільки російські війська повільно, але з постійністю просуваються за Авдіївкою.

"Українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони за межами Авдіївки. Цей район перебуває під атакою з 2014 року, Україна слабко утримує його відтоді, як два роки тому Росія почала повномасштабне вторгнення", — вказує видання.

Різниця в підходах до оборони зі ЗС РФ особливо впадає в очі. Російські укріплення біля південного села Вербове демонструють зовсім іншу картину, підкреслюють автори матеріалу.

Українські аналітики прогнозували продовження наступу військ РФ у березні

Концентричні кільця укріплень починаються з досить широких траншей, щоб заманити в пастку танки та бронетехніку, що наступають. Після цього йде мережа цементних перешкод — "зубів дракона" для зупинки техніки. Наприкінці йде велика траншея для піхоти.

Українське командування, можливо, занадто зосередилося на наступі у 2023 році

Причини слабкої оборони під Авдіївкою

За словами урядовців і військових експертів зі США, українське командування, можливо, занадто зосередилося на наступі у 2023 році. Через це необхідні ресурси для будівництва численних траншей і танкових пасток, які російські інженери побудували з кінця 2022 року на півдні країни, не були виділені.

Другий варіант — психологічний елемент. Якби ЗСУ сильно замінували певні райони, щоб завадити наступу Росії, це було б мовчазним визнанням того, що вони навряд чи проводитимуть наступ у тому самому районі в майбутньому.

Відповідальність за будівництво першої лінії оборони ляже на військові частини, дислоковані в цьому районі, а наступні лінії оборони будуть побудовані цивільною владою за допомогою приватних підрядників, пише NYT.

"Затримки в будівництві укріплень означають, що українським військам тепер доведеться зміцнювати свої оборонні лінії, перебуваючи під вогнем російської армії, що значно ускладнює завдання", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, українські аналітики прогнозували продовження наступу військ РФ у березні. Активна фаза боїв може розтягнутися до травня.

Фокус раніше писав про розгром елітної штурмової групи 15-ї гвардійської бригади РФ на Авдіївському напрямку. Військові 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ перервали наступ елітних штурмовиків.