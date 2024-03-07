ВСУ выбили подразделения ВС РФ из села Тоненькое под Авдеевкой, — Bild (фото, видео)

Украинское командование не подтверждало потерю или возвращение контроля над Тоненьким. При этом аналитики из Института изучения войны уверены, что село потеряно более чем на половину площади.

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Российские подразделения не контролируют село Тоненькое, расположенное западнее Авдеевки в Донецкой области. Об этом свидетельствуют кадры с места событий, на которых зафиксированы удары артиллерии ВС РФ. О ситуации на Авдеевском направлении рассказал обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) в заметке в соцсети X (Twitter),

Военный обозреватель опубликовал сообщение о Тоненьком вечером 6 марта. По его словам, населенный пункт находится под контролем ВСУ. Тем временем ВС РФ наносят удары из РСЗО по позициям, которые у россиян отбили украинцы.

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В качестве доказательства, Рёпке привел скриншот видео, на котором артиллерия ВС РФ стреляет по некоторому населенному пункту. Рядом — карта боевых действий, которая показывает, что это Тоненькое — если бы там были россияне, то обстрела не было бы.

Бои под Авдеевкой — удары артилерии ВС РФ Фото: Джуліан Рьобке

В сети можно отыскать запись, на которую ссылается обозреватель Bild. OSINT-расследователь с ником MilitarySummary установил ориентировочную дату события — 5 марта, и координаты удара — это точка 48.13947, 37.64502. Указанная местность — крайняя окраина села Тоненькое.

Бои под Авдеевкой — что известно о Тоненьком

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState не было указано, что село Тоненькое попало под контроль российских захватчиков.

Бои под Авдеевкой — точка удара РФ 48.13947, 37.64502 5 марта Фото: DeepStateMAP

При этом в отчете Генштаба ВСУ также не упоминалось о потере или возвращении контроля над Тоненьким. По состоянию на утро 7 марта враг на Авдеевском направлении атаковал украинские позиции 21 раз. Одно из направлений атак — село, упомянутое Репке. Также состоялись штурмы возле Бердичева и Первомайского.

Между тем аналитики Института изучения войны в аналитическом отчете, опубликованном 7 марта, сообщили, что Тоненькое вроде бы частично находится под контролем врага. По их оценкам, речь идет о потере "от трети до двух третей" села.

Напоминаем, 4 марта в издании Bild заявили, что ситуация под Авдеевкой сложная и Силы обороны с большими проблемами удерживают позиции. В то же время представитель украинского командования объяснил, что на данном отрезке фронта начали строить фортификации в декабре 2023 года. По его словам, это"не сплошная стена", а разветвленная система окопов, которая учитывает рельеф местности.