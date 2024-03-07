Рити, рити, рити: війна в Україна переходить в нову фазу, – WSJ (фото)

Українська армія має проблеми з боєприпасами і кількістю бійців в строю. Щоб нівелювати це Україні треба закопуватись й будувати потужні оборонні лінії.

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РФ атакує Україну одразу на кількох напрямках вздовж 1000-кілометрового фронту. Москва знає, що ЗСУ не вистачає бійців і боєприпасів. Виходом для Києва є будівництво фортифікаційних споруд. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Зараз відбувається те, до чого Росія довго готувалася. Вона зібрала достатньо сил і засобів, щоб тиснути на різних напрямках одночасно", — заявив заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

ЗСУ намагаються відповісти, бережуть свої боєприпаси та шукають можливості уразити російські сили в межах активної оборони. Щоб зупинити кількісно переважаючого ворога, українські війська окопуються. Журналісти показали будівництво траншеї на захід від Авдіївки. Залучаються екскаватори, щоб створити протитанкові рови і максимально ускладнити просування ЗС РФ.

Риття траншеї в районі Авдіївки

Жорін заявив, що його бійцям доводиться самим окопуватись й рити окопи, часто під вогнем. Він також сподівається, що в районі міста Покровськ на заході достатньо розвинена, щоб протистояти можливому наступу ЗС РФ. Розбудову фортифікаційних споруд у виданні назвали життєво важливим завданням для України, до того ж парламент досі не прийняв нову редакцію закону про мобілізацію.

Нині командування перевіряє бригади, які були створені для торішнього наступу, щоб залучити до бою військових, які зараз виконують допоміжні функції на полі бою. Проте перерозподіл сил може призвести до послаблення армії, заявив фахівець Микола Бєлєсков.

Напрям атак ЗС РФ

Проблеми України зараз компенсуються недоліками РФ на полі бою. Хоча ЗС РФ і мають більше сил і ресурсів, вони покладаються на погано підготовлених солдатів, що виливається у "мʼясні штурми".

Бєлєсков каже, що Москва хоче виснажити українські сили, влаштовуючи зондувальні атаки вздовж лінії фронту замість повномасштабних штурмів, спрямованих на захоплення нових територій. Стратегія виснаження має на меті вичерпати людські резерви України та змусити її використати дорогоцінні боєприпаси.

Нагадаємо, 7 березня DeepState повідомили, що ЗСУ відкинули окупантів біля Марʼїнки, але ті мали просування біля Орлівки.

Також ЗМІ писали про важкі бої за Авдіївку, коли захисники ще утримували місто.