ЗСУ відкинули росіян біля Мар'їнки, але ті просунулися біля Орлівки: як змінився фронт (карта)

Українські військові відбили ворожі атаки ЗС РФ на Авдіївському на Новопавлівському напрямках. На Оріхівському окупанти здійснили 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Збройні сили України відкинули російських військових північніше Мар'їнки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі.

"Ворога відкинуто північніше Мар'їнки", — йдеться у повідомленні.

Ситуація біля Мар'їнки

Проте за даними аналітиків, Збройні сили Російської Федерації просунулися південніше Орлівки Донецької області.

Ситуація біля Орлівки

Також уточнюється лінія зіткнення біля Роботиного, в Первомайському та Новомихайлівці.

Ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 21 атаку ЗС РФ у районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Тоді як на Новопавлівському напрямку ЗСУ стримують окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, зокрема ворог намагався 20 разів прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку ЗС РФ здійснили 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, 6 березня командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України, полковник Еміль Ішкулов розповів про найбільш ефективну тактику проти російських окупантів. На його думку, це повзуча маневруюча. Проте бійці можуть зазнати більших втрат, якщо сидітимуть в обороні.

Того ж дня заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що російські військові намагаються продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку, проте українські бійці не дають їм це зробити. Майор наголосив, що найбільше окупанти "стираються" об Орлівку Донецької області.