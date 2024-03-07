ВСУ отбросили россиян возле Марьинки, но те продвинулись возле Орловки: как изменился фронт (карта)

Украинские военные отбили вражеские атаки ВС РФ на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Ореховском оккупанты совершили 16 атак в районах западнее Вербового и Роботино, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Вооруженные силы Украины отбросили российских военных севернее Марьинки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram-канале.

"Враг отброшен севернее Марьинки", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Марьинки

Однако по данным аналитиков, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись южнее Орловки Донецкой области.

Ситуация возле Орловки

Также уточняется линия соприкосновения возле Работино, в Первомайском и Новомихайловке.

Ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении украинские военные отбили 21 атаку ВС РФ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Тогда как на Новопавловском направлении ВСУ сдерживают оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, в частности враг пытался 20 раз прорвать украинскую оборону.

На Ореховском направлении ВС РФ осуществили 16 атак в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Напомним, 6 марта командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины, полковник Эмиль Ишкулов рассказал о наиболее эффективной тактике против российских оккупантов. По его мнению, это ползучая маневрирующая. Однако бойцы могут понести большие потери, если будут сидеть в обороне.

В тот же день заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что российские военные пытаются продавить линию обороны на Авдеевском направлении, однако украинские бойцы не дают им это сделать. Майор отметил, что больше всего оккупанты "стираются" об Орловку Донецкой области.