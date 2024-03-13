ЗС РФ знизили темпи наступу на Часів Яр: військовий експерт назвав причину

Через нестачу резервів окупанти змушені перекидати свіжі десантно-штурмові підрозділи, більш активно залучати авіацію, щоб руйнувати українські захисні позиції авіабомбами.

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Війська РФ зменшили інтенсивність наступу на Часів Яр, який знаходиться на захід від Бахмута, що у Донецькій області. Про причини такої тенденції в ефірі телемарафону розповів керівник Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан, інформує УНІАН.

За його словами, цього тижня тиск і штурм з боку росіян у напрямку Часового Яру дійсно трохи зменшився. Однак причина цього полягає не у тому, що їм хочеться зберегти чиєсь життя, а через банальну нестачу резервів. Кузан зазначив, що російська армія перекидає сюди власні свіжі десантно-штурмові підрозділи, намагаючись врятувати ситуацію. Якщо не вийти на Часів Яр, немає жодного сенсу в утриманні Бахмутського напрямку.

Водночас експерт підкреслив, що ЗСУ встановили контроль над панівними висотами на південному напрямку від Бахмуту, однак пересуватися на півночі в окупантів також немає змоги. Сергій Кузан вважає, що окупанти намагаються просунутися по висотах, аби забезпечити собі більш вигідні позиції для штурму.

Російські війська не можуть зараз захопити Часів Яр, оскільки українські військові грамотно побудували там оборону і перемістили туди свою артилерію. Це суттєво зменшує потенціал окупантів, зазначив військовий експерт.

Окремо Кузан підкреслив, що перед росіянами поставлено генеральне завдання, яке полягає у необхідності вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. І це загарбники повинні були зробити до так званих президентських виборів у РФ. Однак зараз вони не здатні не лише виконати це серйозне завдання, але їм навіть доводиться зменшити інтенсивність свого наступального темпу на Часів Яр і додатково залучати авіацію, каже експерт. Він нагадав, що для росіян цей напрямок в цілому не є пріоритетним, до того ж Авдіївка стала місцем, де росіяни масовано атакували ЗСУ авіабомби. Однак зараз вони застосовують авіацію для руйнування українських позицій, лише після цього їм вдасться чи не вдасться активніше залучати сили для наступу.

Нагадаємо, що напередодні військовий експерт Олександр Коваленко розповів, коли чекати на пік наступу росіян на Часів Яр.