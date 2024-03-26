ВС РФ продвинулись возле Бахмута и оккупировали половину Богдановки: как изменился фронт (карта)

Российский военкор отметил, что ВС РФ якобы продвинулись на линию Раздоловка — Веселое и отбросили ВСУ к северному берегу реки Сухая Плитка. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этого.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись вблизи Северска к северо-востоку от Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 25 марта.

"Российские силы незначительно продвинулись во время интенсивных локализованных наступательных операций к северо-востоку от Бахмута вблизи Северска 25 марта", — говорится в сообщении.

По словам российского военкора, оккупанты якобы продвинулись на линию Раздоловка — Веселое, в частности как на северо-восток от Бахмута, так и на юг от Северска, и отбросили ВСУ к северному берегу реки Сухая Плотва к северу от населенных пунктов. Однако аналитики не наблюдали визуального подтверждения этого. Зато бои продолжались к северу от Веселого.

В ІSW рассказали, что россияне якобы продвинулись на запад от Бахмута на фоне боев 25 марта. Российские военные отметили, что ВС РФ якобы продвинулись возле железной дороги, что к востоку от Часового Яра, тогда как бои якобы продолжались в окрестностях населенного пункта и возле заповедника Ступки-Голубовские.

Также российский блогер утверждал, что россияне якобы продвинулись дальше в Богдановку и контролируют половину населенного пункта. Аналитики добавили, что позиционные бои продолжались в районе Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Ситуация на Бахмутском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении за прошедшие сутки, 25 марта, ВСУ отбили четыре вражеские атаки в районе Клещиевки Донецкой области.

Напомним, 24 марта в ГПСУ сообщили, что на Бахмутском направлении был ликвидирован российский миномет. Вражеская техника была ликвидирована прицельными ударами пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления "Месть".

20 марта стало известно о том, что в районе Бахмута гарнизон города Северск уничтожил российскую колонну за 60 минут. Из шести единиц российской бронетехники вернуться на свои позиции удалось лишь одному — при отходе он был поврежден FPV-дроном.