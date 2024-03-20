Хватило 60 минут для уничтожения: в районе Бахмута бронеколонна россиян пошла на прорыв (видео)

В колонне находилось 6 единиц бронетехники, а именно — танки и БМП. Украинские защитники применили против оккупантов противотанковое оружие и ударные дроны.

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Российскую колонну с пехотой гарнизон города Северск уничтожил за 60 минут. Видео управления боем из штаба Батальона К-2 опубликовали в Telegram подразделения.

Атака россиян началась около 14:00, в колонне находилось 6 единиц бронетехники, танки и БМП. Они двинулись по грунтовой дороге.

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Задымление не помогло: ВСУ применили Javelin и уничтожили колонну россиян в Запорожской области (видео)

Первый танк подорвался на мине. Впоследствии украинские защитники применили противотанковое оружие и ударные дроны.

Бойцы 1-го механизированного батальона ликвидировал остатки пехоты сбросами с БПЛА и в стрелковом бою. Благодаря совместным усилиям двух механизированных батальонов 54 ОМБр штурм был отбит. Вернуться на свои позиции удалось только одному танку, который был поврежден при отходе FPV-дроном 118-й бригады теробороны.

Батальон К-2 напомнил, насколько важны минные поля. Эффективность их применения и противотанковых средств дала положительный результат.

Бои в Донецкой области — данные Генштаба ВСУ

В районе Бахмута, как говорится в отчете Генерального штаба от 20 марта, украинские воины отбили 7 атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Предтечино, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак российских войск. Бои продолжались в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Спорное и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших подразделений.

Подразделения Сил обороны Украины на Авдеевском направлении отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Красногоровки, Новомихайловки, Водяного, Урожайного, где враг, при поддержке авиации, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним, 13 марта офицер ВСУ рассказал, что позиции под Бахмутом переходят "из рук в руки". Украинские войска находятся в активной обороне.