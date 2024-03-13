"Бои достаточно динамичные": позиции под Бахмутом переходят "из рук в руки", — офицер ВСУ (видео)

Представитель 26 артбригады Олег Калашников рассказал, что за сутки может происходить несколько таких "переходов" позиций. Он отметил, что ВСУ находятся в активной обороне.

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На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия, контроль над некоторыми позициями постоянно переходит "из рук в руки". Деталями в комментарии "КИЕВ24" поделился офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Бои на Бахмутском направлении продолжаются постоянно, к тому же бои достаточно динамичные. Некоторые позиции могут переходить из рук в руки несколько раз за одни сутки", — рассказал он.

Представитель бригады отметил, что о кардинальных изменениях в размещении сил под Бахмутом речь не идет.

"Это просто тактические наши действия на поле боя. На нашем направлении мы находимся в активной обороне. То есть одновременно как защищаем свои позиции, так и делаем штурмовые действия, выбиваем врага с позиций, на которых он находится", — объяснил Калашников.

Напомним, военный эксперт Сергей Кузан объяснил, почему ВС РФ снизили интенсивность наступления на Часов Яр в Донецкой области. По его словам, российские оккупанты стремятся обеспечить себе более выгодные позиции для штурма.

В ГУР показали, как бойцы спецподразделения "Кабул 9" на Запорожье обнаружили и уничтожили захватчиков. Вражеские военные перемещались на двух грузовых автомобилях и багги, когда их догнали украинские БПЛА. Как известно, "Кабул 9" состоит из ветеранов украинских спецслужб и ВСУ, он был сформирован после полномасштабного вторжения РФ.