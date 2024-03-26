Рекордна кількість: ЗС РФ стали частіше застосовувати ФАБи на Бахмутському напрямку (відео)

За словами офіцера пресслужби 26-ї артбригади Олега Калашнікова, кінцевою метою противника є місто Часів Яр. У зв'язку з цим активність окупантів на Донбасі підвищилася.

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Російські окупанти продовжують активні дії на Бахмутському напрямку і ситуація там залишається досить складною. Противник намагається знайти слабкі місця українців. Про це заявив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону 26 березня.

За його словами, противник далі штурмує позиції ЗСУ і основні зусилля спрямовані на населений пункт Богданівка в Донецькій області. Також поза увагою ЗС РФ не залишають Кліщіївку, Андріївку та Іванівське. Саме там постійно тривають бої. Час від часу окупанти застосовують ще й броньовану техніку.

Російська артилерія працює фактично цілодобово і всі перераховані вище населені пункти штурмуються для того, щоб у перспективі спробувати взяти під свій контроль Часів Яр.

"Бачимо все більше застосування фугасних авіаційних бомб. Саме цей місяць може стати рекордним за кількістю використання фугасних авіабомб. У цьому випадку ворог збільшив як їхню кількість, так і тоннаж. Якщо до цього ми спостерігали зазвичай 250-кілограмові ФАБи, то зараз уже й півтонники бачимо. Якщо до цього це знаряддя застосовували більше по міській цивільній інфраструктурі, бо вони не є достатньо точними, то сьогодні він (ворог, — ред.) їх застосовує і на наші оборонні рубежі, там де наші військові тримають оборону", — заявив Олег Калашніков.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що захоплення Часового Яру для російських окупантів значиміше, ніж Авдіївки. Для операції з початку оточення Часового Яру окупантам потрібно досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від міста, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.