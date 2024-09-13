В РФ представили беспилотный наземный аппарат "Импульс-КПТМ": возможности машины (фото)

Роботизированная машина предназначена для минирования участков и способна, как отмечают обозреватели, устанавливать до 120 противопехотных и противотанковых мин, в том числе КПТМ-3 и КПТМ-4.

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На международной выставке вооружений "Армия-2024" в РФ был представлен новейший беспилотный наземный аппарат под названием "Импульс-КПТМ", разработанный для выполнения минно-взрывных работ. Этот дрон оснащен 30 пусковыми установками, каждая из которых может содержать дозаторы мин, позволяя одновременно устанавливать до 120 противотанковых и противопехотных мин. Об этом 13 сентября сообщили обозреватели Army Recognition.

Одной из ключевых особенностей "Импульс-КПТМ" является способность буксировать транспортные средства и прицепы, что значительно расширяет его тактические возможности. Машина может развивать скорость до 10 км/ч и преодолевать склоны с уклоном до 25 градусов благодаря двигателям общей мощностью 20 КВт, что позволяет работать до четырех часов без подзарядки. Общая масса аппарата составляет 1 350 кг.

"Импульс-КПТМ" использует радиоканал для управления и передачи видеоинформации на расстоянии до 1 000 м на открытой местности. А в условиях необходимости работы на большей дальности он может переключиться на оптический канал, обеспечивая управление на расстоянии до 20 км.

Среди мин, которые способен устанавливать этот аппарат, — КПОМ-3, противопехотные мины ПОМ-3 и противотанковые мины КПТМ-3 и КПТМ-4. Мины ПОМ-3 оснащены сейсмическими датчиками для обнаружения шагов и разбрасывают до 1 850 осколков на расстояние до 13 метров, что делает их эффективными в противодействии живой силе.

Противотанковые мины КПТМ-3 и КПТМ-4 предназначены для поражения бронетехники. Мина КПТМ-3 весит 8,5 кг и оснащена кумулятивным зарядом, способным пробивать броню, активируемым изменением магнитного поля. КПТМ-4, в свою очередь, оснащена бесконтактным воспламенителем, который реагирует на магнитные поля, создаваемые транспортными средствами. Оба типа мин могут быть настроены на самоуничтожение через определенный промежуток времени, что минимизирует риск появления неразорвавшихся боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики начали минирование путей движения в относительно тыловой зоне, привязывая к FPV-дрону мину ТМ-62, которую потом переворачивают в полете и оставляют на дороге.