"Шахеды" на радиоуправлении все ближе: раскрыты детали о новом дроне РФ (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации применяют в Украине новый дрон, похожий на "Шахед". БПЛА выполняет разведывательную функцию, используется как фальш-цель для выявления позиций украинской ПВО и ее перегрузки, а также может нести боевую часть весом до 15 кг.

Related video

Аппарат имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), но значительно меньше. Компоненты беспилотника происходят из Китая и перечислены на портале War&Sanctions, созданном по инициативе Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

Компоненты нового БПЛА РФ Фото: War&Sanctions

Почти половина комплектующих БПЛА изготовлены китайской компанией CUAV Technology, которая специализируется на исследованиях, разработках и производстве системных модулей и приложений для БПЛА. Речь идет о полетном контроллере с автопилотом, навигационных модулях и антеннах, датчике воздушной скорости и трубке Пито.

Важно

Конкурент "Шахеда": в США показали дешевый ударный беспилотник LUCAS (фото)

Среди других компонентов — двигатель и электронный модуль зажигания DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer производства Foxeer Technology, модуль передачи данных Mayatech RFD900X, видеопередатчик ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power.

Кроме того, беспилотник получил китайскую копию австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign. Это изделие предназначено для передачи данных на расстоянии до 40 км.

Новый дрон РФ: что говорит эксперт

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале отметил, что применение модемов передачи данных RFD900x в комплекте с полетным контроллером Pixhawk предусматривает удаленное управление БПЛА по каналу передачи данных или управление сразу многими дронами, оборудованными однотипными модемами.

По мнению эксперта, появление данного БПЛА и дронов "Гербера" с модемами может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к оснащению "Шахедов" радиоуправлением.

"То есть "Шахеды" смогут общаться между собой, работать ретрансляторами сигнала друг для друга и управляться по радио. Это даст возможность атаковать движущиеся цели, в режиме онлайн видеть работу средств ПВО, вести разведку, атаковать цели там, где украинский РЭБ заглушил GPS", — пояснил "Флэш".

Напомним, чтобы не тратить дрожжевые "Шахеды" россияне также запускают по Украине дроны-приманки "Гербера". Эти БПЛА состоят из дешевых материалов и предназначены для перегрузки ПВО и визуальной разведки. Более того, иногда враг устанавливает на "Герберы" боевую часть.