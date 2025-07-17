Конкурент "Шахеда": в США показали дешевый ударный беспилотник LUCAS (фото)

США представили собственный недорогой боевой дрон LUCAS, разработанный компанией SpektreWorks для конкуренции иранским беспилотником Shahed-136.

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В SpektreWorks заявили, что LUCAS успешно прошел испытания, готов к производству и может быть интегрирован в вооруженные силы США и союзников в ближайшее время. Министр обороны США Пит Хегсет осмотрел дрон во время демонстрации многодоменных автономных систем во внутреннем дворе Пентагона, сообщает Defence Blog.

БПЛА LUCAS Фото: AP

По словам разработчиков, БПЛА предназначен для работы в суровых условиях с минимальными логистическими требованиями. Открытая архитектура беспилотника позволяет ему нести разнообразную полезную нагрузку, в том числе для разведывательных миссий, нанесения ударов и коммуникационной поддержки.

Дрон использует платформу FLM 131 с атрибутивным управлением и оснащен высокосовместимыми системами наведения. Его сеть полезной нагрузки позволяет дистанционно переключать и включать бортовые системы во время полета и поддерживает источники питания как 28 В, так и 12 В.

БПЛА также может работать как коммуникационный ретранслятор в сети многодоменной беспилотной связи. Ожидается, что эта возможность усилит безопасную связь между силами США и их союзниками, особенно в условиях, где традиционные сети являются уязвимыми.

LUCAS имеет несколько конфигураций запуска, включая взлет с ракетным двигателем (RATO) и развертывание на базе грузовика, что делает его пригодным для быстрого развертывания неспециализированным персоналом.

Напомним, ВС РФ используют новые ударные БПЛА, которые внешне напоминают "Шахед", могут пролететь около 200 км, чтобы атаковать технику Силы обороны Украины.

Фокус также писал о том, что команда украинского проекта ODIN объявила о начале практического применения новой системы противодействия дронам "Шахед" и "Гербера".