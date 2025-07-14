Дорогой, но дальнобойный: разработчик раскрыл особенности нового дрона РФ, похожего на "Шахед"

Новые российские ударные БПЛА, которые внешне напоминают "Шахед", могут пролететь около 200 км, чтобы атаковать технику Силы обороны Украины.

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Это значительная угроза для украинских военных. Председатель наблюдательного совета украинской компании Sky Assist, которая производит беспилотные авиационные комплексы Sirko, Игорь Криничко прокомментировал Фокусу особенности необычных беспилотников.

Специалист оценил фото российских дронов, опубликованные Сергеем Бескрестновым. Он отметил, что БПЛА по форме похожи на ударные БПЛА "КУБ-2", но по способу изготовления больше напоминают самолеты-камикадзе "Молния" или упрощенные "Шахеды".

По его мнению, корпус этих аппаратов делаются из дешевого материала, похожего на пенопласт, обтянутого специальной пленкой. Планер обходится недорого, около 300-400 долларов США.

Российский БПЛА оснащен камерой для управления в реальном времени Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Двигатель похож на те, которые используют "Шахеды", и стоит примерно 5000 долларов. В целом же БПЛА может стоить 20-30 тысяч долларов в зависимости от компонентов. Сумма может показаться довольно большой, но теоретически беспилотник способен пролететь 200 км и поразить цели в глубоком тылу. Например, "Shahed-136" в 2022-2023 годах некоторые эксперты оценивали в 50 000 долларов.

Впервые о новых БПЛА, напоминающих "Шахеды", рассказал специалист с военных технологий Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш". Военные сообщают, что они поражают как статические, так и движущиеся цели.

Он пишет, что военные ежедневно присылают сообщения, что "Шахед атаковал технику". На самом деле россияне применяют для ударов на фронте похожие беспилотные летательные аппараты, но меньшего размера.

Они управляются как FPV-дроны, то есть передают видео со встроенной камеры и управляются в реальном времени с помощью радиосвязи. Кроме ударных БПЛА с боевой частью весом до 15 кг, есть разведывательные версии.

Писали также, как Украина может противостоять массированным ударам "Шахедов", если Россия сможет запускать до 1000 аппаратов за раз. Украина и Великобритания подписали долгосрочное соглашение о поставках 5000 зенитных ракет малой дальности.