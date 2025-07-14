Тысяча "шахедов" в сутки: как Украина может противостоять массированным ударам российских БПЛА

Украина и Великобритания подписали долгосрочное соглашение о поставке 5000 зенитных ракет малой дальности, разработанных компанией Thales, сроком на 19 лет. Контракт ориентирован на массовое отражение атак российских дронов-камикадзе, число которых может вырасти до 1000 в сутки.

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Данное соглашение отвечает растущей угрозе с воздуха и является попыткой создать устойчивую систему обороны против массовых атак вражеских дронов. Об этом 14 июля рассказал в эфире Radio NV заместитель директора производителя средств РЭБ и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Анатолий Храпчинский о контракте на поставку 5000 зенитных ракет (смотреть с 12:57)

“До сих пор существует серьезная угроза применения врагом большого количества воздушных целей, поэтому следует говорить о поиске решения за счет малых зенитных ракетных комплексов, которые, например, помогут нам решать эту проблему тысячи дронов типа шахед”, — отметил Храпчинский.

По его словам, Россия может начать ежедневные массовые атаки уже в августе, применяя до 1000 дронов-камикадзе в сутки. При этом такие БПЛА, как Shahed-131/136, обладают слабым тепловым следом и не излучают радиосигналы, что делает их сложными целями для обычных тепловых и радиолокационных ракет. Поэтому нужна модернизированная система, которая позволяет перехватывать эти цели.

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Храпчинский добавил, что Украина должна стремиться к локализации производства средств ПВО внутри страны, несмотря на текущие внешние поставки.

«Не просто заказывать, а именно переводить производственные мощности в Украину. Конечно, их нужно перемещатьпод землю, в безопасные регионы, но создавать свои возможности, чтобы мы не зависели от западных партнеров.

В то же время эксперт подчеркнул, что в Украине в контексте противостояния воздушным атакам РФ часто говорят о системах перехвата, но мало обращают внимание на системы обнаружения и детекции.

“Начав активно заниматься темой перехвата воздушных целей, увидели больше проблем относительно качественного получения координат, чтобы противостоять не одним только перехватом “в хвост”, но и расширенными возможностями. Потому что понимаем — на наши действия враг будет активно искать решение, позволяющее уклоняться от наших ударов ”, — подытожил Храпчинский.

Ранее сообщалось, что украинские военные заметили новый дрон Вооруженных сил РФ, который попадает по подвижной военной технике на линии фронта. Беспилотник по очертаниям похож на дрон-камикадзе "Шахед", но несет лишь 15 кг взрывчатки.

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что же в сентябре Россия будет производить до 500 дронов типа "шахед" в сутки, которые, при обычных условиях, украинская противовоздушная оборона не способна будет уничтожить.