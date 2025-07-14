Германия закупит две ЗРК Patriot для Украины: куда делись еще три немецкие системы

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может передать Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot из-за нехватки собственных запасов. При этом ФРГ передала Украине уже три комплекса Patriot из 12, имеющихся на вооружении, а на вооружении Бундесвера “осталось только шесть”.

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"У нас в Германии осталось только шесть. Это действительно слишком мало, особенно с учетом целей НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем предоставить больше", — заявил Писториус в интервью Financial Times.

По его словам, такое количество систем обусловлено тем, что две батареи были размещены в Польше, а как минимум одна выведена из эксплуатации по техническим причинам или используется для обучения.

Несмотря на это, Писториус собирается обсудить альтернативные способы усиления украинского ПВО во время предстоящего визита в США, где проведет переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом. В частности, речь пойдет о предложении, озвученном Писториусом в прошлом месяце: Германия готова закупить у США две дополнительные системы Patriot и передать их Украине.

Немецкие Patriot в Польше

Комментируя слова главы оборонного ведомства обозреватели Defense Express отметили, что вокруг немецких ЗРК возникла интересная ситуация. Дело в том, что изначально эти комплексы, наряду с истребителями Eurofighter, были размещены в Польше в марте 2022 года как часть временного усиления союзников. Однако к июлю эти средства ПВО были выведены.

Позднее, в ноябре 2022 года, Берлин предложил Варшаве официально передать две батареи Patriot. Польская сторона настаивала на передаче этих комплексов сразу Украине, но Германия тогда аргументировала, что это должно быть решением НАТО. В итоге в декабре 2022 года Варшава приняла предложение, хотя министр обороны Польши Мариуш Блащак снова подчеркнул, что усиление украинской ПВО было бы более логичным шагом.

Как показали дальнейшие события, именно это и произошло: в апреле 2023 года Германия передала два комплекса Patriot Украине. По оценке аналитиков, вероятно, речь идет о тех самых системах, которые до этого находились на польской территории и обеспечивали охрану логистических маршрутов в районе Жешува, важного хаба для поставок вооружений.

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Таким образом, на фоне ограниченного количества ЗРК у Бундесвера, Писториус публично обозначил предел возможностей Германии по дальнейшей передаче этих систем. Однако дипломатические шаги по расширению поставок с привлечением США продолжаются.

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Киеву дополнительных батарей Patriot с целью помочь Украине защищаться от российских атак. Глава Белого дома отметил, что сами Штаты ничего не платят, а поставку будет финансировать Европейский союз.