Patriot для Украины: Дональд Трамп сделал важное заявление о военной помощи, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Киеву дополнительных батарей Patriot с целью помочь Украине защищаться от российских атак.

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При этом Дональд Трамп также заявил, что США за них "ничего не платят". Об этом он рассказал журналистам по дороге в Белый дом в воскресенье, 13 июля, передает издание Bloomberg.

"Мы ничего за них не платим. Но мы дадим им Patriot , в которых они отчаянно нуждаются", — отметил Трамп.

Американский лидер решил предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, чтобы она могла защищаться от массированных атак ВС РФ, которые в последнее время усиливаются.

Этот шаг свидетельствует об изменении позиции Трампа, который с начала своего второго срока воздерживался от одобрения любых новых поставок оружия в Украину, отметили в Bloomberg. Вместо этого Дональд Трамп изменил риторику в отношении президента России Владимира Путина и пытается склонить его к миру.

Кроме предоставления вооружения, Дональд Трамп также рассматривает новые сценарии помощи Украине. Так, 13 июля в CBS News сообщили, что американский президент в частности может конфисковать замороженные российские активы и миллиарды долларов передать Киеву.

Ранее Дональд Трамп неоднозначно комментировал вопрос предоставления Украине систем Patriot. 9 июля в Clash Report процитировали его слова, когда американский президент заявил, что "посмотрит", смогут ли США предоставить их Киеву, поскольку "это очень дорого".

10 июля в Reuters сообщили по информации источников о том, что Дональд Трамп впервые за время второй каденции самостоятельно примет пакет военного вооружения для Украины. Ранее США предоставляли только то вооружение, которое было согласовано еще во времена Джо Байдена.

Напомним, 9 июля в Bloomberg сообщили, что США вчетверо увеличили заказ на ракеты Patriot.

Также 11 июля CNN передало, что в понедельник, 14 июля, Дональд Трамп готовится сделать важное заявление по России.