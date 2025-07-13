Миллиарды долларов замороженных активов РФ: Трамп рассматривает новые сценарии помощи Украине, — CBS News

Президент США Дональд Трамп рассматривает новые возможности помощи для Украины. Сценариев есть несколько: среди тех, что рассматривает американский лидер, конфискация около 5 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов и отправка этих средств украинцам. Новое финансирование Трамп может использовать также, чтобы послать сигнал Кремлю.

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Возможностью конфисковать российские активы и передать средства Украине также мог воспользоваться предшественник Трампа Джо Байден, однако он этого не сделал. Сам источник нового финансирования для Украины от США пока остается непонятным, сообщило издание CBS News.

Неназванные официальные лица США предоставили комментарий изданию, отметив, что Дональд Трамп также имеет под рукой 3,85 миллиарда долларов, которые остались еще со времен президентства Байдена. Эти средства действующий лидер США может использовать для оказания помощи Украине.

Бывшие чиновники также поделились с изданием, что вполне реальным может быть сценарий передачи Украине около 5 миллиардов долларов. Трамп может конфисковать замороженные российские активы, а потом отправить их Киеву.

Источники, с которыми разговаривали корреспонденты издания, также отметили, что новый сценарий финансирования может быть направлен на то, чтобы передать сигнал Кремлю, который в последнее время усилил ракетные и дроновые атаки по Украине.

Участие НАТО в помощи Украине

В CBS News в пятницу, 11 июля, выяснили, что Североатлантический альянс работает над "срочным" перемещением боеприпасов и средств противовоздушной обороны производства США в Украину. Однако там отказались объяснить, создавали ли для этого новый механизм.

Стоит отметить, что 11 июля в CNN также сообщили, что Трамп заявил о заключении соглашения с НАТО о поставках американского оружия Украине через альянс. При этом американский президент подчеркнул, что НАТО оплатит это вооружение. Однако всех деталей Трамп не раскрывал.

Напомним, 10 июля в Reuters сообщили, что Дональд Трамп впервые за время второй каденции одобрит пакет вооружения для Украины, который может поступить в течение нескольких дней.

Также 11 июля в The Telegraph рассказали, что у Трампа есть "особое" секретное оружие против России, которое может сделать Владимира Путина "беззащитным".