Мільярди доларів заморожених активів РФ: Трамп розглядає нові сценарії допомоги Україні, — CBS News

Президент США Дональд Трамп розглядає нові можливості допомоги для України. Сценаріїв є кілька: серед тих, що розглядає американський лідер, конфіскація близько 5 мільярдів доларів заморожених за кордоном російських активів та відправлення цих коштів українцям. Нове фінансування Трамп може використати також, аби надіслати сигнал Кремлю.

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Можливістю конфіскувати російські активи і передати кошти Україні також міг скористатися попередник Трампа Джо Байден, однак він цього не зробив. Саме джерело нового фінансування для України від США наразі залишається незрозумілим, повідомило видання CBS News.

Неназвані офіційні особи США надали коментар виданню, зазначивши, що Дональд Трамп також має під рукою 3,85 мільярда доларів, які залишилися ще від часів президентства Байдена. Ці кошти чинний лідер США може використати для надання допомоги Україні.

Колишні посадовці також поділилися з виданням, що цілком реальним може бути сценарій передання Україні близько 5 мільярдів доларів. Трамп може конфіскувати заморожені російські активи, а тоді надіслати їх Києву.

Джерела, з якими розмовляли кореспонденти видання, також зазначили, що новий сценарій фінансування може бути спрямованим на те, аби передати сигнал Кремлю, який останнім часом посилив ракетні та дронові атаки по Україні.

Участь НАТО у допомозі Україні

У CBS News у п'ятницю, 11 липня, з'ясували, що Північноатлантичний альянс працює над "терміновим" переміщенням боєприпасів та засобів протиповітряної оборони виробництва США до України. Однак там відмовилися пояснити, чи створювали для цього новий механізм.

Варто зазначити, що 11 липня у CNN також повідомили, що Трамп заявив про укладення угоди з НАТО щодо постачання американської зброї Україні через альянс. При цьому американський президент наголосив, що НАТО оплатить це озброєння. Однак усіх деталей Трамп не розкривав.

Нагадаємо, 10 липня у Reuters повідомили, що Дональд Трамп вперше за час другої каденції схвалить пакет озброєння для України, який може надійти упродовж кількох днів.

Також 11 липня у The Telegraph розповіли, що у Трампа є "особлива" секретна зброя проти Росії, яка може зробити Володимира Путіна "беззахисним".