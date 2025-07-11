"НАТО оплатить": Трамп заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні і анонсував заяву про РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що він уклав угоду із Північноатлантичним альянсом (НАТО) щодо постачання американської зброї для України через альянс. Також він анонсував "важливу" заяву щодо Росії.

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За словами американського лідера, НАТО оплатить цю зброю для України "на 100 відсотків". Про це він заявив під час етеру на телеканалі NBC, його слова процитувало медіа CNN.

"Президент Дональд Трамп заявив у четвер телеканалу NBC, що він уклав угоду з НАТО про те, що США відправлять зброю в Україну через альянс, і що НАТО заплатить за цю зброю "стовідсотково", — йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, США передадуть зброю НАТО — зокрема йдеться про ракети Patriot. Після цього, зазначив американський лідер, альянс їх розподілить.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у четвер, 10 липня, розмовляв із Дональдом Трампом. На своїй сторінці у мережі X він повідомив, що закликав лідерів "піти далі", аби Україна отримала більше боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.

У CNN також звернулися за коментарем щодо заяви Трампа до альянсу.

Трамп виступить із "важливою" заявою про Росію

Окрім того, Дональд Трамп оголосив також в етері телеканалу про те, що зробить "важливу" заяву щодо Росії у понеділок. Однак при цьому американський президент не розкрив жодних інших деталей про те, чого буде стосуватися ця заява.

"Я розчарований Росією… це важлива заява щодо Росії в понеділок", — процитували його слова у ЗМІ.

Напередодні у CNN повідомляли, що Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву за вторгнення в Україну. Очільник Кремля нібито повірив у такі погрози на 10%.

Варто зазначити, що 10 липня у Reuters розповіли, що Дональд Трамп вперше за час своєї другої каденції сам схвалить пакет озброєння для України. Серед іншого, там йшлося про те, що американський президент може відправити зброю, вартість якої сягає 300 мільйонів доларів, і це може відбутися упродовж кількох днів.

У британському виданні The Telegraph також напередодні повідомили, що Дональд Трамп має "особливу" секретну зброю проти Кремля, яка може зробити президента Росії Володимира Путіна "беззахисним".