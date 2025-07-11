"НАТО оплатит": Трамп заявил, что заключил соглашение о поставках оружия Украине и анонсировал заявление о РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он заключил соглашение с Североатлантическим альянсом (НАТО) о поставках американского оружия для Украины через альянс. Также он анонсировал "важное" заявление по России.

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По словам американского лидера, НАТО оплатит это оружие для Украины "на 100 процентов". Об этом он заявил во время эфира на телеканале NBC, его слова процитировало медиа CNN.

"Президент Дональд Трамп заявил в четверг телеканалу NBC, что он заключил соглашение с НАТО о том, что США отправят оружие в Украину через альянс, и что НАТО заплатит за это оружие "стопроцентно", — говорится в сообщении.

По словам Трампа, США передадут оружие НАТО — в частности речь идет о ракетах Patriot. После этого, отметил американский лидер, альянс их распределит.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг, 10 июля, разговаривал с Дональдом Трампом. На своей странице в сети X он сообщил, что призвал лидеров "пойти дальше", чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

В CNN также обратились за комментарием относительно заявления Трампа к альянсу.

Трамп выступит с "важным" заявлением о России

Кроме того, Дональд Трамп объявил также в эфире телеканала о том, что сделает "важное" заявление по России в понедельник. Однако при этом американский президент не раскрыл никаких других деталей о том, чего будет касаться это заявление.

"Я разочарован Россией... это важное заявление по России в понедельник", — процитировали его слова в СМИ.

Накануне в CNN сообщали, что Трамп угрожал Путину разбомбить Москву за вторжение в Украину. Глава Кремля якобы поверил в такие угрозы на 10%.

Стоит отметить, что 10 июля в Reuters рассказали, что Дональд Трамп впервые за время своей второй каденции сам одобрит пакет вооружения для Украины. Среди прочего, там говорилось о том, что американский президент может отправить оружие, стоимость которого достигает 300 миллионов долларов, и это может произойти в течение нескольких дней.

В британском издании The Telegraph также накануне сообщили, что Дональд Трамп имеет "особое" секретное оружие против Кремля, которое может сделать президента России Владимира Путина "беззащитным".