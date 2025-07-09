"Не будет выбора": Трамп угрожал Путину разбомбить Москву, — СМИ (аудио)

Президент США Дональд Трамп угрожал российскому коллеге Владимиру Путину разбомбить Москву за вторжение в Украину. Глава Кремля якобы поверил в такой расклад на 10%.

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Трамп говорил, что в случае начала большой войны в Украине у него не будет другого выбора. Аудиозаписи с беседами Трампа на закрытой встречи со спонсорами в 2024 году в Нью-Йорке и Флориде представил телеканал CNN.

"Если ты войдешь в Украину — я разбомблю чертову Москву. Говорю тебе: у меня не будет выбора", — говорил он.

Путин в ответ якобы сказал, что не верит в такие расклады. По мнению Трампа, правда все же заключается в том, что глава Кремля поверил в его планы на 10%.

Позже Трамп передал аналогичное предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможного вторжения китайской армии на Тайвань. В ответ на это США разбомбят Пекин.

"Он считал меня сумасшедшим, но затем добавил, что у двух стран никогда не было проблем", — вспомнил американский президент.

Трамп утверждает, что его китайский коллега также поверил в угрозы бомбежек на 10%.

"Поверьте, 10% — это все, что нужно. Честно говоря, и 5% хватит", — заявил президент Штатов.

Кроме этого, в общении со спонсорами Трамп несколько раз повторял, что мог бы предотвратить войны в Украине и в Секторе Газе, если бы его выбрали президентом вместо Джо Байдена.

Предвыборный штаб Трампа отказался комментировать суть аудиозаписей CNN, которая транслируется впервые.

Напомним, Трамп ранее выразил недовольство поведением Путина. Российский лидер подкидывает США "кучу де**ма", заявил он.

У Трампа размышляют над отправкой Киеву дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Начало активной фазы боев на Ближнем Востоке спровоцировали перебои в военных поставках.