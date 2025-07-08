Он плохой человек: Трамп резко высказался о Путине и пообещал "сюрприз" (видео)

Президент США Дональд Трамп поучаствовал в заседании Кабинета министров, а затем пообщался с журналистами, где в очередной раз заявил, что недоволен российским президентом Владимиром Путиным.

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По его словам, глава Кремля убивает "много своих солдат и украинских солдат". "Много людей гибнет и это (война в Украине) должно закончиться. Мы слышим много бреда от Путина – если хотите знать правду. Он всегда очень милый, но оказывается, что это не имеет никакого смысла", – заявил Трамп на видео, опубликованном Белым домом.

Однако на этом резкие выпады в сторону российского коллеги не закончились.

"У нас куча де**ма, которое нам подкидывает Путин. Звучит красиво, но оказывается полной ерундой", – добавил он.

На вопрос репортера "Вы только что сказали, что недовольны Путиным. Планируете что-нибудь сделать?" Трамп ответил:

"Я бы вам не сказал. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?"

Трамп подтвердил, что США возобновили поставки оружия в Украину:

"Путин обращается с людьми недостойно. Потому мы присылаем в Украину определенное оборонительное вооружение. Я это одобрил".

Он снова назвал Путина "плохим человеком, который убивает много людей.

Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас серьезно рассматривает санкции против России, представленные в проекте сенатора Грэма, а также планирует ввести импортные пошлины для стран БРИКС, которые "пытаются уничтожить доллар", в размере 10%. То же ждет любое государство, которое решит присоединиться к этому союзу.

Политик в очередной раз подчеркнул, что война в Украине "длилась бы 3–4 дня, но у украинцев было очень хорошее вооружение". В то же время он признал, что урегулирование войны между Россией и Украиной оказалось задачей сложнее, чем он ожидал.

Напомним, Фокус писал, что в Кремле уже отреагировали на решение Трампа отправить в Украину оружие. Ранее он пообещал дать украинцам 10 ракет для Patriot.