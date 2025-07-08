Трамп приказал отправить Украине оружие: в Кремле отреагировали

В Пентагоне официально подтвердили, что получили указание о поставках дополнительных вооружений украинцам. В России заявили, что это никоим образом не способствует мирным переговорам.

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"Очевидно, что поставки продолжаются, нам это понятно. Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, как передали 8 июля в "РИА Новости".

Он подчеркнул, что поставки оружия не лежат в поле попыток способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

"То есть в этом случае линия, которую выбрали европейцы, она точно абсолютно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", — отметил Песков.

США возобновляют поставки оружия Украине: контекст

2 июля стало известно из СМИ, что Пентагон приостановил поставки ракет и боеприпасов, обещанных Украине для обороны. Паузу впоследствии подтвердил государственный секретарь США Марк Рубио, заверив в возобновлении отправлений. Кроме того, он сообщил о переговорах с союзниками относительно дополнительных систем Patriot для украинцев.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американцы должны прислать Украине больше оружия, чтобы она могла защищаться в условиях очень сильных обстрелов. Источники Axios рассказали, что он пообещал украинскому лидеру Владимиру Трампу поставить 10 ракет Patriot и помочь с поиском альтернативных путей получения помощи по ПВО.

По данным СМИ, в ближайшие недели состоятся встречи на высоком уровне в Риме и Киеве, на которых будут говорить в первую очередь о вопросах помощи Украине. В Минобороны США уже официально заявили о том, что Украине по указанию Трампа отправят дополнительное оружие для обороны.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что США ставили на паузу поставки не только Украине, а всем государствам. По ее словам, речь идет не о единоличном решении президента Дональда Трампа или Пентагона, а о стандартном обзоре вооружений.

Премьер Италии Джорджия Мелони также опровергала полное прекращение поставок оружия от США в Украину. Она отмечала, что Вашингтон пересмотрел свое решение относительно отправки конкретных компонентов, в том числе зенитных установок.