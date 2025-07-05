Вашингтон не прекращал поставки оружия Украине: Мелони объяснила ситуацию с военной помощью

Соединенные Штаты не прерывали поставки оружия и поддержку Украины, пересмотрев лишь решение о предоставлении некоторых конкретных компонентов.

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Премьер Италии Джорджия Мелони, выступая на форуме в Массерии, опровергла, что Вашингтон полностью прекратил поддерживать Украину в войне против России, якобы заморозив поставки оружия, пишет агентство ANSA.

"США не прекратили поставлять оружие и оказывать поддержку Украине, они пересмотрели свое решение о поставках конкретных компонентов, включая зенитные установки", — отметила политик, отвечая на вопрос о сокращении американской помощи Киеву.

Она подчеркнула, что это, безусловно, важный факт, но он абсолютно далек от полного отстранения США, о котором сообщалось ранее.

Премьер также заявила, что она лично разговаривала с американским президентом Дональдом Трампом об Украине и надеется на позитивное развитие событий.

Напомним, 2 июля американские СМИ сообщали, что после пересмотра американских запасов вооружений Пентагон приостановил поставку обещанных Украине зенитных ракет и другого высокоточного оружия.

В Министерстве обороны Украины заверили, что Киев не информировали об изменении графиков поставок оружия.

Источники NBC News что установили, что команду приостановить поставки оружия Украине дал лично глава Пентагона Пит Гегсет, несмотря на результаты анализа, что военная помощь Киеву не угрожает боеготовности армии США. Причем, министр обороны уже дважды, без координации с Конгрессом или администрацией президента США, самостоятельно приостанавливал военную помощь Украине.