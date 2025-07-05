Вашингтон не припиняв постачання зброї Україні: Мелоні пояснила ситуацію з військовою допомогою

Сполучені Штати не переривали постачання зброї та підтримку України, переглянувши лише рішення про надання деяких конкретних компонентів.

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Прем'єр Італії Джорджія Мелоні, виступаючи на форумі в Массерії, спростувала, що Вашингтон повністю припинив підтримувати Україну у війні проти Росії, нібито заморозивши постачання зброї, пише агентство ANSA.

"США не припинили постачати зброю і надавати підтримку Україні, вони переглянули своє рішення щодо постачання конкретних компонентів, включно із зенітними установками", — зазначила політик, відповідаючи на запитання про скорочення американської допомоги Києву.

Вона підкреслила, що це, безумовно, важливий факт, але він абсолютно далекий від повного відсторонення США, про яке повідомлялося раніше.

Прем'єр також заявила, що вона особисто розмовляла з американським президентом Дональдом Трампом про Україну і сподівається на позитивний розвиток подій.

Нагадаємо, 2 липня американські ЗМІ повідомляли, що після перегляду американських запасів озброєнь Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні зенітних ракет та іншої високоточної зброї.

У Міністерстві оборони України запевнили, що Київ не інформували про зміну графіків постачання зброї.

Джерела NBC News встановили, що команду призупинити постачання зброї Україні дав особисто глава Пентагону Піт Гегсет, незважаючи на результати аналізу, що військова допомога Києву не загрожує боєготовності армії США. Причому, міністр оборони вже двічі, без координації з Конгресом або адміністрацією президента США, самостійно припиняв військову допомогу Україні.