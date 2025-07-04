Глава Пентагона единолично приказал приостановить военную помощь Украине, — NBC News

Глава Пентагона Пит Гегсет единолично приостановил поставки оружия Украине, проигнорировав результаты военного анализа. По данным источников NBC News, проверка не подтвердила, что военная помощь Киеву угрожает боеготовности США.

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Журналисты NBC News со ссылкой на неназванные осведомленные источники пишут, что Министерство обороны США задержало поставки оружия Киеву из-за беспокойства по поводу низких запасов в американских арсеналах. Впрочем, по словам инсайдеров, проведенный высокопоставленными военными офицерами анализ не выявил, что пакет помощи Украине угрожает обеспечению боеприпасами американской армии.

По словам инсайдеров, одностороннее решение Пита Гегсета о приостановлении военной помощи удивило Государственный департамент, членов Конгресса, украинских чиновников и европейских союзников.

Журналисты отмечают, что среди критиков такого шага были как демократы, так и республиканцы. Ведущий демократ Палаты представителей Адам Смит из Вашингтона предположил, что Пентагон использует заявления об угрозах боеготовности США как оправдание своему стремлению прекратить американскую помощь Украине...

"Мы не находимся на более низком уровне запасов вооружения, чем в течение 3,5 лет конфликта в Украине", — отметил он в комментарии NBC News.

Смит добавил, что его сотрудники видели отчет, и в нем не было никаких признаков дефицита вооружения, которые могли бы быть основанием для прекращения помощи Украине.

По словам журналистов, трое знакомых с вопросом помощников Конгресса и бывший чиновник США сообщили им, что приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Гегсета. Это решение поддержал Белый дом, сославшись на результаты проверки, которая началась по инициативе главы Пентагона. Три неназванных чиновника, ознакомленные с вопросом, сказали журналистам, что оценка выявила низкий уровень запасов некоторых высокоточных боеприпасов, впрочем он еще не достиг критического минимума.

По данным журналистов, Объединенный штаб пришел к выводу, что продолжение военной поддержки Украины не приведет к уменьшению объемов поставок армии США до уровня ниже необходимого для обеспечения военной готовности.

Хэгсет приостанавливает поставки оружия США Украине в третий раз

Журналисты отметили со ссылкой на инсайдеров, что Пит Гегсет ранее уже дважды самостоятельно приостанавливал военную помощь Украине без координации с Конгрессом США или даже администрацией президента Дональда Трампа. На первую паузу в феврале резко отреагировал председатель Комитета Сената по вооруженным силам, республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер. Он назвал такой шаг Гегсета "ошибкой новичка".

Второй раз глава Пентагона приостановил поставки оружия США Украине в начале мая, пишут журналисты со ссылкой на слова помощника Сената. В обоих случаях помощь Киеву возобновили в течение нескольких дней.

Напомним, американские СМИ 2 июля писали, что Пентагон приостановил поставку обещанных Украине зенитных ракет и другого высокоточного оружия по решению руководителя политического департамента Пентагона Элбридж Колби после пересмотра американских запасов вооружений.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на публикации в медиа и заверили, что Киев не информировали об изменении графиков поставок оружия. В ведомстве пообещали связаться с американскими партнерами и опубликовать официальную информацию.