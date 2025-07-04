Голова Пентагону одноосібно наказав призупинити військову допомогу Україні, — NBC News

Голова Пентагону Піт Гегсет одноосібно призупинив постачання зброї Україні, проігнорувавши результати військового аналізу. За даними джерел NBC News, перевірка не підтвердила, що військова допомога Києву загрожує боєготовності США.

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Журналісти NBC News з посиланням на неназвані обізнані джерела пишуть, що Міністерство оборони США затримало постачання зброї Києву через занепокоєння щодо низьких запасів в американських арсеналах. Утім, за словами інсайдерів, проведений високопоставленими військовими офіцерами аналіз не виявив, що пакет допомоги Україні загрожує забезпеченню боєприпасами американської армії.

За словами інсайдерів, одностороннє рішення Піта Гегсета про призупинення військової допомоги здивувало Державний департамент, членів Конгресу, українських посадовців і європейських союзників.

Журналісти зазначають, що серед критиків такого кроку були як демократи, так і республіканці. Провідний демократ Палати представників Адам Сміт з Вашингтона припустив, що Пентагон використовує заяви про загрози боєготовності США як виправдання своєму прагненню припинити американську допомогу Україні..

"Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів озброєння, ніж протягом 3,5 років конфлікту в Україні", — зазначив він в коментарі NBC News.

Сміт додав, що його співробітники бачили звіт, і в ньому не було жодних ознак дефіциту озброєння, які могли б бути підставою для припинення допомоги Україні.

За словами журналістів, троє знайомих з питанням помічників Конгресу і колишній чиновник США повідомили їм, що призупинення постачання військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета. Це рішення підтримав Білий дім, пославшись на результати перевірки, яка розпочалася з ініціативи голови Пентагону. Три неназвані чиновники, ознайомлені з питанням, сказали журналістам, що оцінка виявила низький рівень запасів деяких високоточних боєприпасів, утім він іще не досяг критичного мінімуму.

За даними журналістів, Об'єднаний штаб дійшов висновку, що продовження військової підтримки України не призведе до зменшення обсягів поставок армії США до рівня, нижчого за необхідний для забезпечення військової готовності.

Гегсет призупиняє постачання зброї США Україні втретє

Журналісти зазначили з посиланням на інсайдерів, що Піт Гегсет раніше вже двічі самостійно призупиняв військову допомогу Україні без координації з Конгресом США чи навіть адміністрацією президента Дональда Трампа. На першу паузу в лютому різко відреагував голова Комітету Сенату з питань збройних сил, республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер. Він назвав такий крок Гегсета "помилкою новачка".

Вдруге голова Пентагону призупинив постачання зброї США Україні на початку травня, пишуть журналісти з посиланням на слова помічника Сенату. В обох випадках допомогу Києву відновили протягом кількох днів.

Нагадаємо, американські ЗМІ 2 липня писали, що Пентагон призупинив поставку обіцяних Україні зенітних ракет й іншої високоточної зброї за рішенням керівника політичного департаменту Пентагону Елбрідж Колбі після перегляду американських запасів озброєнь.

В Міністерстві оборони України відреагували на публікації в медіа та запевнили, що Київ не інформували про зміну графіків постачання зброї. У відомстві пообіцяли сконтактувати з американськими партнерами й опублікувати офіційну інформацію.