Трамп наказав надіслати Україні зброю: у Кремлі відреагували

У Пентагоні офіційно підтвердили, що отримали вказівку про постачання додаткових озброєнь українцям. У Росії заявили, що це жодним чином не сприяє мирним переговорам.

Related video

"Очевидно, що постачання тривають, нам це зрозуміло. Очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєннями", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, як передали 8 липня у "РИА Новости".

Він наголосив, що постачання зброї не лежать у полі спроб сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

"Тобто в цьому випадку лінія, яку обрали європейці, вона точно абсолютно спрямована на те, щоб всіляко сприяти продовженню бойових дій", — зауважив Пєсков.

США відновлюють постачання зброї Україні: контекст

2 липня стало відомо зі ЗМІ, що Пентагон призупинив постачання ракет і боєприпасів, обіцяних Україні для оборони. Паузу згодом підтвердив державний секретар США Марк Рубіо, запевнивши у відновленні відправлень. Окрім того, він повідомив про переговори з союзниками щодо додаткових систем Patriot для українців.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що американці повинні надіслати Україні більше зброї, щоб вона мала змогу захищатися в умовах дуже сильних обстрілів. Джерела Axios розповіли, що він пообіцяв українському лідеру Володимиру Трампу поставити 10 ракет Patriot та допомогти з пошуком альтернативних шляхів отримання допомоги з ППО.

За даними ЗМІ, найближчими тижнями відбудуться зустрічі на високому рівні у Римі та Києві, на яких говоритимуть насамперед про питання допомоги Україні. У Міноборони США вже офіційно заявили про те, що Україні за вказівкою Трампа відправлять додаткову зброю для оборони.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що США ставили на паузу постачання не лише Україні, а всім державам. З її слів, йдеться не про одноосібне рішення президента Дональда Трампа або Пентагону, а про стандартний огляд озброєнь.

Прем'єр Італії Джорджія Мелоні також спростовувала повне припинення постачань зброї від США в Україну. Вона зазначала, що Вашингтон переглянув своє рішення щодо відправлення конкретних компонентів, в тому числі зенітних установок.