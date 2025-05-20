"Програма не була скасована": Рубіо відповів, чи отримає Україна нові пакети зброї від США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що асигнована за каденції попереднього президента Джо Байдена військова допомога США Україні не припинена, проте рішення щодо нових пакетів не ухвалювалося. Водночас він зазначив, що Штати обговорюють із союзниками можливість передачі Києву додаткових систем Patriot.

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Про це він сказав під час виступу в Капітолії перед Комітетом Сенату США у закордонних справах 20 травня.

"Вона триває. Була пауза на один тиждень, але все відновлено", — прокоментував Рубіо призупинення військової допомоги Україні.

Сенаторка від демократів Джін Шахін зазначила, що його слова стосуються обміну розвідданими, і поставила уточнювальне запитання щодо озброєння.

"Ця програма не була скасована, вони продовжують отримувати зброю", — відповів Рубіо.

На запитання, чи продовжують Штати фінансувати оборонні потреби України та чи готові надавати допомогу надалі, держсекретар зазначив, що він не має впливу на це питання. За його словами, українська армія продовжує отримувати все, що було асигновано Конгресом за адміністрації попереднього президента Джо Байдена, проте рішень щодо нових пакетів наразі немає.

Також Рубіо зазначив, що Україна просить додаткові системи протиповітряної оборони, який у США немає. За словами Рубіо, партнери Штатів по Північноатлантичному альянсу (НАТО) мають зенітно-ракетні комплекси Patriot, які вони могли б передати Україні для захисту повітряного простору Києва та інших міст, і Вашингтон працює з країнами блоку над цим питанням.

Призупинення військової допомоги США Україні: деталі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт 1 березня оголосила, що США зупиняє військову допомогу Україні. Це сталося після скандалу у Білому домі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом 28 лютого, коли між лідерами країн спалахнула суперечка щодо гарантій безпеки в угоді про корисні копалини.

11 березня портал Clash Report із посиланням на свої джерела писав, що США відновили постачання зброї Україні та обмін розвідданими, проте за умови, що допомога використовуватиметься "виключно з метою оборони".

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман 30 квітня оцінив, як довго ЗСУ зможуть воювати без допомоги США.

Інформаційне агентство Reuters 5 травня писало, що країни-члени НАТО нададуть Україні нові системи Patriot.