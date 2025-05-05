Захід надасть Україні нові системи Patriot: коли вони надійдуть та від якої країни, — Reuters

Україна має шанс отримати нові зенітно-ракетні комплекси Patriot, про які поспішаються домовитись до початку саміту Північноатлантичного альянсу. Західні партнери говорять про додаткові установки, але не ясно, чи надійдуть нові ракети для засобів протиповітряної оборони.

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Про домовленості щодо ЗРК Patriot написало агентство Reuters.

Агентство отримало інформацію про постання додаткового ЗРК від невказаних джерел. Анонімні співрозмовники журналістів пояснили, що у перемовинах фігурують дві країни, які можуть стати "потенційними постачальниками цих систем". У статті вказано, що Україна може отримати Patriot від Греції та США. При цьому поспішаються досягнути домовленостей до саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди).

"США та Греція — серед потенційних постачальників цих систем, згідно з інформацією від джерела, яке побажало залишитися анонімним", — написало Reuters.

Журналісти проаналізували інші публікації в медіа і після цього уточнили деталі. З'ясувалось, що США фігурує у перемовинах як сторона, яка може переконати Ізраїль передати ППО після модернізації. З іншого боку, згадують також про Німеччину або Грецію, оскільки "союзники обговорюють логістику передачі ще одного комплексу" з якоїсь з цих країн, ідеться у статті.

Також Reuters нагадало, що станом на 2025 рік Україна має сім ЗРК Patriot (ціна однієї батареї — 0,5-1,1 млрд дол.). У статті агентства не вказано, чи говорять західні партнери про ракети для цих засобів ППО, кожна з яких коштує 3,7 млн дол.

ЗРК Patriot — деталі

Зазначимо, 4 травня видання The New York Times повідомило про можливість надання Україні ЗРК Patriot з Ізраїлю. У статті з посиланнями на анонімні джерела вказувалось, що система надійде після модернізації. При цьому джерело журналістів не уточнило, яка адміністрація причетна до такого рішення: чи минула, очолювана Джо Байденом, чи нинішня, очолювана Дональдом Трампом. Крім того, уточнюється, що Україна мала вісім ЗРК Patriot, а зараз працює шість.

Тим часом у червні 2024 року керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Україна потребує семи додаткових ЗРК Patriot. На думку військового експерта, нові засоби ППО дадуть можливість знищити перевагу в небі, яку ЗС РФ мають над тимчасово окупованими територіями України.

Нагадуємо, у березні The Financial Times написало про дефіцит ракет для ЗРК Patriot і про вибори, які доводиться робити під час відбиття повітряних ударів ЗС РФ. На порталі Defence Express пояснили, чи можна в Україні налагодити виробництво ЗРК Patriot та зенітних ракет для збиття російської балістики.