Чи реально випускати Patriot або ракети до нього в Україні: у Defence Express оцінили шанси

Для захисту неба Україні потрібно більше Patriot, але і самі комплекси, і боєприпаси до них виробляють за кордоном. Аналітики проаналізували, чи можливо локалізувати виробництво за ліцензією і які тут є "підводні камені".

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Про це йдеться у матеріалі Defence Express від 8 квітня.

Повідомляється, що нині Україна має приблизно 6 батарей Patriot. При цьому мінімальна потреба становить 10, а загальна — від 25. Окрім того, виникли труднощі з забезпеченням ракет до ЗРК. Для захисту міст від балістики потрібно позбутись обох дефіцитів.

Один зі сценаріїв — локалізація виробництва, але на складність цього завдання вказує кількість країн, які вже можуть виробляти Patriot за ліцензією — нуль.

"Бо зрештою оборонний бізнес в першу чергу — бізнес, а тому Raytheon навряд погодиться на передачу усього пакета технологій", — пояснили аналітики.

Однак можливі варіанти часткової локалізації, приклад такого — програма Wisla у Польщі. У 2018 році поляки замовили батареї Patriot і ракети до них, але однією з умов договору була участь місцевих підприємств у виробництві певних компонентів ЗРК. Зокрема, усі елементи встановили на шасі вітчизняного виробництва Jelc. Також був локалізований випуск окремих вузлів та агрегатів пускових, машин забезпечення та їх фінальне збирання. До РЛС інтегрували польську систему "свій-чужий".

Другий етап програми передбачає закупівлю додаткових Patriot та розширення локалізації. Польське Міноборони заявляло про передання певної частини технологій, пов’язаних з РЛС LTAMDS і системою управління. Також у польські комплекси інтегрують оглядові радари PET-PCL і P-18P вітчизняного виробництва.

Мало того, Польща вироблятиме деякі компоненти ракети MSE. Однак її випускає Lockheed Martin, який володіє польським PZL Mielec — колишнім найбільшим державним авіавиробником, викупленим у 2007 році. На його потужностях збирають гелікоптери Black Hawk і виробляють деталі для F-16 Block 70/72. Перший етап Wisla зайняв 6 років, а другий розрахований до 2029 року.

Пуск ракети PAC-3 MSE Фото: Gagadget

Щодо випуску ракет до Patriot поза межами США, нині відомо лише про можливості японської Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією з американських деталей збирати до 30 MSE на рік. Однак, очевидно, така домовленість була призначена лише покривати потреби самої Японії, яка має 24 комплекси.

Все виробництво MSE впирається у можливість американських підрядників постачати компоненти, адже це — "командна робота". Зокрема, головки самонаведення може випускати Boeing, а твердопаливні двигуни — Aerojet Rocketdyne.

"І за наявною інформацією більше ніхто у світі не виробляє ракети до Patriot. І навряд буде до вересня 2026 року, коли запрацюють виробничі потужності COMLOG, який є спільним підприємством (MBDA та Raytheon)", — зауважили у виданні.

Щоб почати виробництво ракет GEM-T на COMLOG, будуються нові виробничі потужності. Raytheon планує, що вже у 2027 році це збільшить обсяги випуску з 240 до 420 ракет GEM-T на рік. Тобто на COMLOG збиратимуть до 180 зенітних ракет у рік. Проєкт став можливим завдяки ініціативі європейських країн з закупівлі одразу тисячі GEM-T.

Пуск ракети GEM-T

"Таким чином ці малочисельні приклади часткової локалізації окремих елементів Patriot та ракет до нього прямо говорять, що цей процес "ходить" лише за мільярдними контрактами на основі довгорічної співпраці. І у будь-якому випадку не реалізується у короткостроковій перспективі", — підсумували у Defence Express.

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