Реально ли выпускать Patriot или ракеты к нему в Украине: в Defence Express оценили шансы

Для защиты неба Украине нужно больше Patriot, но и сами комплексы, и боеприпасы к ним производят за рубежом. Аналитики проанализировали, возможно ли локализовать производство по лицензии и какие здесь есть "подводные камни".

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Об этом говорится в материале Defence Express от 8 апреля.

Сообщается, что сейчас Украина имеет примерно 6 батарей Patriot. При этом минимальная потребность составляет 10, а общая — от 25. Кроме того, возникли трудности с обеспечением ракет к ЗРК. Для защиты городов от баллистики нужно избавиться от обоих дефицитов.

Один из сценариев — локализация производства, но на сложность этой задачи указывает количество стран, которые уже могут производить Patriot по лицензии — ноль.

"Потому что в конце концов оборонный бизнес в первую очередь — бизнес, а потому Raytheon вряд ли согласится на передачу всего пакета технологий", — пояснили аналитики.

Однако возможны варианты частичной локализации, пример такого — программа Wisla в Польше. В 2018 году поляки заказали батареи Patriot и ракеты к ним, но одним из условий договора было участие местных предприятий в производстве определенных компонентов ЗРК. В частности, все элементы установили на шасси отечественного производства Jelc. Также был локализован выпуск отдельных узлов и агрегатов пусковых, машин обеспечения и их финальная сборка. В РЛС интегрировали польскую систему "свой-чужой".

Второй этап программы предусматривает закупку дополнительных Patriot и расширение локализации. Польское Минобороны заявляло о передаче определенной части технологий, связанных с РЛС LTAMDS и системой управления. Также в польские комплексы интегрируют обзорные радары PET-PCL и P-18P отечественного производства.

Мало того, Польша будет производить некоторые компоненты ракеты MSE. Однако ее выпускает Lockheed Martin, который владеет польским PZL Mielec — бывшим крупнейшим государственным авиапроизводителем, выкупленным в 2007 году. На его мощностях собирают вертолеты Black Hawk и производят детали для F-16 Block 70/72. Первый этап Wisla занял 6 лет, а второй рассчитан до 2029 года.

Пуск ракеты PAC-3 MSE Фото: Gagadget

Что касается выпуска ракет к Patriot за пределами США, сейчас известно лишь о возможности японской Mitsubishi Heavy Industries по лицензии из американских деталей собирать до 30 MSE в год. Однако, очевидно, такая договоренность была предназначена лишь для покрытия потребностей самой Японии, которая имеет 24 комплекса.

Все производство MSE упирается в возможность американских подрядчиков поставлять компоненты, ведь это — "командная работа". В частности, головки самонаведения может выпускать Boeing, а твердотопливные двигатели — Aerojet Rocketdyne.

"И по имеющейся информации больше никто в мире не производит ракеты к Patriot. И вряд ли будет до сентября 2026 года, когда заработают производственные мощности COMLOG, который является совместным предприятием (MBDA и Raytheon)", — отметили в издании.

Чтобы начать производство ракет GEM-T на COMLOG, строятся новые производственные мощности. Raytheon планирует, что уже в 2027 году это увеличит объемы выпуска с 240 до 420 ракет GEM-T в год. То есть на COMLOG будут собирать до 180 зенитных ракет в год. Проект стал возможным благодаря инициативе европейских стран по закупке сразу тысячи GEM-T.

Пуск ракеты GEM-T

"Таким образом эти малочисленные примеры частичной локализации отдельных элементов Patriot и ракет к нему прямо говорят, что этот процесс "ходит" только по миллиардным контрактам на основе долгосрочного сотрудничества. И в любом случае не реализуется в краткосрочной перспективе", — подытожили в Defence Express.

Напомним, во время визита бельгийской делегации представили украинский дрон, который сбивает вражеские "Шахеды". Отмечается, что только за два месяца он ликвидировал более 20 БПЛА типа Shahed и примерно 10 разведывательных беспилотников.

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