Последние 2 месяца работает на славу: в Украине впервые показали дрон, который может сбивать "Шахеды" (видео)

В Украине впервые публично показали дрон, который сбивает российские "Шахеды". Силы обороны его уже активно используют, и он успешно перехватывает вражеские ударные дроны-камикадзе.

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Дрон украинского производства представили 8 апреля во время визита бельгийской делегации чиновников и представителей оборонных компаний, сообщает "Мы — Украина".

По информации производителей, только за последние два месяца этот БПЛА уничтожил более 20 "Шахедов" и около 10 разведывательных дронов противника.

Разработчики говорят, что это первый и самый успешный дрон такого типа, который сейчас есть на вооружении у Украины.

Украинский дрон-перехватчик способен работать на высоте до 5 км и развивать скорость до 200 км в час.

Напомним, что в феврале ГУР Минобороны сообщило о новых моделях "Шахедов" РФ, которые россияне будут запускать по территории Украины. Согласно данным разведки, враг создал турбореактивные беспилотники, способные пролететь около 2,5 тыс. км.

5 апреля ВС РФ запустили по Кривому Рогу баллистическую ракету, а также дроны-камикадзе "Шахед", которые ударили по детской площадке в центре города.