Дальность 2 500 км: россияне оснащают "Шахеды" турбореактивными двигателями, — ГУР (фото)

Новый российский дрон "Герань-3" благодаря турбореактивному двигателю сможет преодолевать до 2 500 км со скоростью до 550-600 км/ч. Кроме того, россияне увеличили боевую часть "Герани-2" и "Гарпии" до 90 кг.

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С начала 2025 года на вражеских предприятиях налаживают производство новых "Шахедов" РФ с турбореактивным двигателем, который может достигать скорости 550-600 км/ч и лететь до 2 500 км, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ведомство сообщает со ссылкой на данные портала War&Sanctions, что РФ налаживает выпуск аналога иранского реактивного Shahed-238 — "Герани-3". Новый дрон будет оснащен турбореактивным двигателем Tolou-10/13, который обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч. Такой БПЛА сможет преодолевать расстояние до 2 500 км.

Кроме того, россияне существенно модернизировали Shahed-136 ("Герань-2", "Гарпия"): снарядили его боевой частью весом 90 кг, перенесли полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторную батарею и установили в конструкцию БПЛА дополнительный балласт.

В ГУР сообщают, что агрессор чаще использует детали производства Китая как альтернативу компонентам из США и Европы. В частности, в 8-канальной антенне последних версий Shahed-136 критически необходимую программируемую логическую интегральную схему XILINX Kintex-7 производства США заменили на интегральную схему производства Beijing Microelectronics Technology из КНР.

Также сообщается, что российские дроны получают новые серии: произведенные в экономической зоне "Елабуга" БПЛА получили серию "Ъ" в дополнение к "Ы", а к сериям "К" и "КБ" произведенных на заводе "Купол" в городе Ижевске беспилотников добавилась серия "КЦ".

Российские БПЛА "Герань" получают новые серии Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Россияне модернизируют БПЛА "Герань" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Кроме 8-канальных антенн "Комета М8", по имеющейся информации, РФ используют в производстве новые российские 12-канальные CRP-антенны "Комета".

БПЛА "Гербера" производства завода в городе Елабуга, которые ранее не имели боевой части и несли лишь имитационную функцию, россияне стали снаряжать осколочно-фугасной ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6.

Россияне начали снаряжать боевой частью дроны "Гербера" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Напомним, 18 февраля в росСМИ распространили статью главы российского "Центра анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ) Руслана Пухова, в которой он утверждает, что Москва меняет военную доктрину. По его словам, вместо танков военные РФ стали больше использовать дроны, ракеты и КАБы.

Также 18 февраля пресс-служба Национальной гвардии Украины опубликовала видео военнослужащих батальона беспилотных систем "Призрак Хортицы" 15 бригады НГУ, которые выследили операторов БпЛА РФ по оптоволокну и ликвидировали вражескую станцию управления.