Москва меняет военную доктрину: ВС РФ делают ставку на дроны, ракеты и КАБы

На третий год войны российские военные теоретики заговорили о неэффективности танков на поле боя, которые становятся уязвимыми еще до выхода на огневой рубеж из-за насыщенности БПЛА. В таких условиях акцент смещается в сторону беспилотников и авиабомб.

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Российские военные аналитики приходят к выводу, что классическое применение танков на поле боя становится неэффективным, и предлагают сосредоточиться на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), управляемых авиационных бомбах (КАБ) и дальнобойных ракетах. Такие выводы содержатся в статье главы российского "Центра анализа стратегий и технологий" (ЦАСТ) Руслана Пухова, которую распространили российские медиа.

Пухов отмечает, что современные условия ведения боевых действий исключают традиционный принцип концентрации сил на главном направлении удара, поскольку поле боя стало "полностью прозрачным" для беспилотников. В результате любое скопление войск немедленно становится целью для огневого поражения.

Это вынуждает российские войска действовать малыми группами, а использование танков возможно только при недостаточной плотности украинских дронов на конкретных участках фронта.

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В материале отмечено, что современная война наглядно демонстрирует снижение эффективности танков как средства прямого огневого поражения. В условиях насыщенности поля боя БПЛА и высокоточными средствами поражения танки становятся уязвимой мишенью еще до выхода на рубеж атаки. В то же время, наиболее востребованными остаются боевые машины пехоты (БМП), считает Пухов, выполняя роль мобильного транспорта для штурмовых групп пехоты.

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Аналитик также указывает, что соотношение "стоимость/эффективность" FPV-дронов привело к резкому увеличению их численности на поле боя. В результате не только традиционная пилотируемая авиация, но и разведывательно-ударные БПЛА, такие как Bayraktar TB2 и российский "Орион", теряют свое доминирующее значение.

В качестве ответной стратегии Пухов предлагает России делать ставку на управляемые авиабомбы, беспилотники и дальнобойные ракеты. Согласно его концепции, авиация с КАБами должна выполнять задачу "изоляции поля боя", а основные боевые действия должны вести штурмовые отряды при поддержке операторов БПЛА.

Ответ на изменение доктрины

Комментируя статью Пухова аналитики Defense Express отметили, что противник предполагает простую формулу дальнейшего ведения боевых действий. Она предусматривает сочетание небольших штурмовых подразделений пехоты и расчетов беспилотников, при этом удары авиации расцениваются как инструмент изоляции на поле боя.

"Все вышеизложенное следует воспринимать как стратегический и доктринальный вызов от врага, на который мы как воюющая страна вполне способны дать свой ответ", — подытожили эксперты.

Напомним, в России заявили об увеличении объемов производства КАБов и ракет Х-69 на мощностях "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение". Однако, несмотря на "положительную динамику", в деятельности корпорации не все так гладко.