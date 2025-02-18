Москва змінює військову доктрину: ЗС РФ роблять ставку на дрони, ракети і КАБи

На третій рік війни російські військові теоретики заговорили про неефективність танків на полі бою, які стають уразливими ще до виходу на вогневий рубіж через насиченість БПЛА. У таких умовах акцент зміщується в бік безпілотників і авіабомб.

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Російські військові аналітики доходять висновку, що класичне застосування танків на полі бою стає неефективним, і пропонують зосередитися на безпілотних літальних апаратах (БПЛА), керованих авіаційних бомбах (КАБ) і далекобійних ракетах. Такі висновки містяться у статті глави російського "Центру аналізу стратегій і технологій" (ЦАСТ) Руслана Пухова, яку поширили російські медіа.

Пухов зазначає, що сучасні умови ведення бойових дій виключають традиційний принцип концентрації сил на головному напрямку удару, оскільки поле бою стало "повністю прозорим" для безпілотників. У результаті будь-яке скупчення військ негайно стає метою для вогневого ураження.

Це змушує російські війська діяти малими групами, а використання танків можливе тільки за недостатньої щільності українських дронів на конкретних ділянках фронту.

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У матеріалі зазначено, що сучасна війна наочно демонструє зниження ефективності танків як засобу прямого вогневого ураження. В умовах насиченості поля бою БПЛА і високоточними засобами ураження танки стають вразливою мішенню ще до виходу на рубіж атаки. Водночас найбільш затребуваними залишаються бойові машини піхоти (БМП), вважає Пухов, виконуючи роль мобільного транспорту для штурмових груп піхоти.

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Аналітик також вказує, що співвідношення "вартість/ефективність" FPV-дронів призвело до різкого збільшення їхньої чисельності на полі бою. У результаті не тільки традиційна пілотована авіація, а й розвідувально-ударні БПЛА, такі як Bayraktar TB2 і російський "Оріон", втрачають своє домінуюче значення.

Як стратегію у відповідь Пухов пропонує Росії робити ставку на керовані авіабомби, безпілотники та далекобійні ракети. Згідно з його концепцією, авіація з КАБами має виконувати завдання "ізоляції поля бою", а основні бойові дії мають вести штурмові загони за підтримки операторів БПЛА.

Відповідь на зміну доктрини

Коментуючи статтю Пухова аналітики Defense Express зазначили, що противник передбачає просту формулу подальшого ведення бойових дій. Вона передбачає поєднання невеликих штурмових підрозділів піхоти та розрахунків безпілотників, при цьому удари авіації розцінюються як інструмент ізоляції на полі бою.

"Усе вищевикладене слід сприймати як стратегічний і доктринальний виклик від ворога, на який ми як країна, що воює, цілком здатні дати свою відповідь", — підсумували експерти.

Нагадаємо, у Росії заявили про збільшення обсягів виробництва КАБів і ракет Х-69 на потужностях "Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння". Однак, попри "позитивну динаміку", у діяльності корпорації не все так гладко.