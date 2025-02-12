Російські виробники КАБів і Х-69 відзвітували про "прориви" ВПК: оцінка експертів

За словами гендиректора КТРО Бориса Обносова, чисельність співробітників корпорації зросла до 90 тисяч осіб, а загальний портфель експортних замовлень досяг 7 млрд доларів.

Related video

Гендиректор "Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння" (КТРО) Борис Обносов заявив про масштабне розширення виробництва у 2023-2024 роках. За його словами, чисельність співробітників підприємств, що випускають КАБи і ракети Х-69, зросла з 66 до 90 тисяч осіб. А обсяг виробництва збільшився вдвічі, досягнувши трильйона рублів. Однак, попри "позитивну динаміку", у діяльності корпорації не все так гладко, пишуть у Defense Express.

Зростання військової індустрії супроводжується твердженнями про технологічний прогрес: у КТРО заявляють, що змогли скоротити цикл виробництва на 25-30%, знизити собівартість окремих зразків озброєння на 30-50% і досягти сталого експорту продукції. У 2024 році корпорація нібито продала озброєнь на 370 млн доларів, а загальний портфель експортних замовлень сягнув 7 млрд доларів.

Однак у словах Обносова простежуються і явні проблеми, зазначають аналітики. Він визнає, що російський ВПК відчуває дефіцит сучасного виробничого обладнання, а спроби розв'язати це питання за рахунок корпорації "СТАН" дають лише частковий ефект. Крім того, в КТРО визнають необхідність підвищення стійкості керованих боєприпасів до засобів радіоелектронної боротьби, що ставить під сумнів ідею "спрощення" виробництва.

Гендиректор "Корпорація Тактичне Ракетне Озброєння" Борис Обносов Фото: ТАСС

Цікаво, що поряд із мілітаризацією економіки в КТРО декларують активну участь у випуску цивільної продукції: від медичного обладнання до зарядних станцій для електроавтобусів і протезів. Очевидно, що Кремль прагне згладити дисбаланс в економіці, спричинений зростанням ВПК, одночасно розв'язати питання працевлаштування та підтримки споживчого сектора.

У цій ситуації звіт про "прориви" російського ВПК виглядає скоріше як спроба підтримати імідж стабільності, попри очевидні структурні проблеми.

"Судячи з усього, головним мотивом тут виступає питання працевлаштування населення і вливання фінансів у цивільний сегмент споживання, щоб пом'якшувати "перекоси" в економіці в бік ВПК", — підсумували аналітики.

Важливо

Модифікація "Мальви": у РФ запустили в серію нову САУ з індексом 2С44 "Гіацинт-К" (фото)

Раніше повідомлялося, що Росія виходить на новий рівень у розвитку тактичних балістичних ракетних комплексів. Йдеться про серійне виробництво модернізованої версії ракетного комплексу "Іскандер" з дальністю до 1000 км.